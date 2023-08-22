С территории Челябинского меткомбината в небо выбросило столб рыжего дыма

С территории Челябинского металлургического комбината (входит в группу «Мечел») в небо поднимается столб густого рыжего дыма. Фото и видео жители Металлургического района Челябинска публикуют в социальных сетях. Они также сообщают о неприятном запахе в окрестностях предприятия.

Как сообщили в пресс-службе ЧМК, причиной стала «нештатная ситуация» на одной из домен комбината. «При выпуске чугуна случился "обрыв" летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт»,— информируют на предприятии.

На ЧМК отмечают, что оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия.

«В данным момент технологический процесс восстановлен, проводится служебное расследование»,— сообщила пресс-служба.

Накануне Челябинский металлургический комбинат посетил губернатор Алексей Текслер. Глава региона проверил ход исполнения экологических соглашений по снижению выбросов. По итогам визита губернатор сообщил, что в целом ЧМК выполняет взятые на себя обязательства: по сравнению с 2017 годом комбинат уже снизил выбросы на 25%.

Артур Якушко, Челябинск