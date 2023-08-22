В Сочи житель Кемерово украл у тещи сейф с 17 млн рублей и драгоценностями

Зять украл у жительницы Хостинского района сейф, в котором хранились около 17 млн руб., ювелирные изделия и брендовые часы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. С сообщением о краже женщина обратилась в полицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

На записях с камер видеонаблюдения в доме потерпевшей видно, что ее зять, 33-летний житель Кемерово, вместе с водителем такси вынесли сейф из дома и уехали. После этого мужчину с сейфом доставили в мастерскую, рабочие которой распили металлический ящик. Злоумышленник забрал содержимое сейфа и уехал. Почти все деньги он потратил на развлечения, а затем отправился на такси в родной город.

Работники таксопарка и мастерской не подозревали мужчину в краже, поскольку нарушитель придумал историю о том, как потерял ключи, и попросил отвезти его в цех, чтобы вскрыть сейф. Сочинские полицейские, командированные в Кемеровскую область, задержали мужчину в квартире его сестры.

Драгоценности удалось изъять и вернуть обратно владелице. Отдел полиции Хостинского района возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража) Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчину заключили под стражу на период предварительного следствия.

Георгий Ефименко

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