Пермский завод «Машиностроитель» полностью перейдет на российский софт

Пермский завод «Машиностроитель» полностью перейдет на отечественное программное обеспечение. Об этом рассказал директор по ИТ завода Олег Фофанов в интервью, опубликованном на сайте предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам господина Фофанова, завод должен полностью перейти на отечественные решения в области ИТ к 2025 году. Операционную систему Windows, установленную на заводских компьютерах, заменят на российскую «Альт Линукс». Это произойдет в три этапа: сначала на отечественную операционку переведут серверную инфраструктуру, затем заменят операционные системы на 500 офисных и учетных рабочих местах, после чего установят «Альт Линукс» на остальные компьютеры.

Олег Фофанов рассказал также, что еще до начала специальной военной операции завод модернизировал серверное и коммутационное оборудование. Были куплены и введены в эксплуатацию серверы, системы хранения данных, коммутаторы «известного производителя одной из дружественных нам стран». Ресурсов оборудования должно хватить еще на семь-восемь лет.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» производит ракетно-космическую технику, авиационное оборудование, оборудование для нефтяной промышленности и нефтехимии, а также газопоршневые электростанции, мостовые и козловые краны. 79% акций принадлежит ОАО «ВПК “НПО машиностроения”» (Реутов), которое входит в ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное вооружение”». Напрямую корпорация контролирует 21% акций общества. Согласно данным Disclosure, финансовая отчетность не раскрывается с 2017 года.