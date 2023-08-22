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Коммерсантъ FM
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В Москве вновь закрыли парк «Зарядье» из-за сообщения о неопознанном устройстве

Парк «Зарядье», расположенный в центре Москвы, вновь временно закрыли из-за информации о неизвестном устройстве. Соответствующая информация появилась на сайте парка. Работников и посетителей эвакуировали.

«Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работники и посетители эвакуированы. Работает кинологическая служба»,— говорится в сообщении на сайте парка.

О закрытии парка «Зарядье» с начала августа сообщалось как минимум три раза: 15, 16 и 20 августа. Причиной ограничения доступа в парк во всех трех случаях была информация о неопознанном устройстве. Однако по результатам проверки опасных устройств не нашли.

Милена Костерева

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