В Москве вновь закрыли парк «Зарядье» из-за сообщения о неопознанном устройстве

Парк «Зарядье», расположенный в центре Москвы, вновь временно закрыли из-за информации о неизвестном устройстве. Соответствующая информация появилась на сайте парка. Работников и посетителей эвакуировали.

«Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве. Работники и посетители эвакуированы. Работает кинологическая служба»,— говорится в сообщении на сайте парка.

О закрытии парка «Зарядье» с начала августа сообщалось как минимум три раза: 15, 16 и 20 августа. Причиной ограничения доступа в парк во всех трех случаях была информация о неопознанном устройстве. Однако по результатам проверки опасных устройств не нашли.

Милена Костерева