В Москве закрывали доступ в «Зарядье» из-за сообщения о неопознанном устройстве

Доступ в парк «Зарядье» в Москве временно закрывали из-за информации о неопознанном устройстве. Посетители и работники парка были эвакуированы. За последнее время «Зарядье» закрывается из-за неопознанных объектов третий раз.

«Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт в связи с поступившей информацией о неопознанном устройстве»,— сообщалось на сайте «Зарядье» (цитата по «РИА Новости»). На месте работали кинологи.

«Зарядье» находится в Тверском районе, был создан на месте гостиницы «Россия».

На момент выпуска новости сообщения на сайте парка в новостном разделе, в информационной шапке, а также в Telegram-канале не было.

«Зарядье» эвакуировали 15 и 16 августа.

Мария Федотова