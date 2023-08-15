Из «Зарядья» в Москве эвакуируют людей из-за неопознанного устройства

Работники и посетители парка «Зарядье» в Москве эвакуированы, доступ в парк временно закрыт из-за информации о нахождении неопознанного устройства, на месте работают кинологи, сообщается на сайте «Зарядья». Источник RT сообщил, что информация об угрозе для посетителей парка не подтвердилась, он продолжит работу в штатном режиме.

Telegram-канал Shot утверждает, что на почту парка пришло письмо с угрозой взрыва и требованием перевести 666 млн руб. 18-летнему «рэперу Елисею».

Парк «Зарядье» расположен в одноименном историческом районе Москвы, его построили в 2017 году. Ранее на месте парка находилась гостиница «Россия». Площадь парка составляет 13 га. «Зарядье» включен в список 100 лучших мест мира по версии журнала Time.

Эрдни Кагалтынов