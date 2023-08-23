По дорожке для аутсайдеров

Одним из самых ярких эпизодов проходящего в Будапеште чемпионата мира по легкой атлетике стала победа на стометровке американки Шакэрри Ричардсон. Этот статус ей придал и прекрасный результат спортсменки — 10,65, и прежде всего драматичный путь Ричардсон к успеху — с дурацкой допинговой дисквалификацией в позапрошлом сезоне, полным провалом в прошлом и чуть было не случившейся катастрофой уже непосредственно во время венгерского первенства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Драматичный путь Шакэрри Ричардсон к победе на чемпионате мира придал ее триумфу в Будапеште дополнительную ценность

Фото: Denes Erdos, AP Драматичный путь Шакэрри Ричардсон к победе на чемпионате мира придал ее триумфу в Будапеште дополнительную ценность

Фото: Denes Erdos, AP

В спорте случается очень мало побед, настолько настойчиво требующих объяснить их сложный бэкграунд, как та, что одержала в Будапеште на самой престижной дистанции 23-летняя Шакэрри Ричардсон. Драматичных деталей в нем хоть отбавляй. По сути, из них соткана вся не такая уж долгая карьера этой бегуньи.

Мир узнал о ней два года назад. Сначала — как о появившемся в американской легкоатлетической сборной ярком таланте. Летом 2021-го юная тогда по меркам своей дисциплины Ричардсон выглядела чуть ли не главным фаворитом предстоящей Олимпиады в Токио. На внутриамериканском отборе она пробежала стометровку за 10,86, и это время фактически гарантировало ей охоту за олимпийской медалью, скорее всего — даже за золотой. Но вскоре после того турнира шума вокруг Ричардсон стало еще больше — и уже отнюдь не из-за ее формы, а из-за разразившегося скандала. В пробе спортсменки обнаружили следы марихуаны. Шакэрри Ричардсон объясняла, что с помощью нее она успокаивала нервы, когда узнала о смерти матери, а защищать восходящую суперзвезду ринулась целая армия знаменитостей, включая президента США Джо Байдена. Трудно было представить, чтобы рядовой в общем-то случай мог вызвать такую грандиозную волну споров. Американское антидопинговое агентство (USADA) выписало Ричардсон, по сути, символическую, в месяц, дисквалификацию, но она все равно наложилась на Олимпиаду, оставив бегунью без токийского старта.

А после этого казалось, что и так-то жаловавшаяся на проблемы с психикой Шакэрри Ричардсон, пережив сильнейший удар, совсем «поплыла». Предыдущий чемпионат мира проходил в прошлом году в ее родной стране, в городе Юджин. По идее, это была идеальная площадка для того, чтобы реабилитироваться, доказать, что талант, скорость все еще при ней. Но на то первенство Ричардсон даже не смогла квалифицироваться. Она находилась в таком состоянии, что и, строго говоря, посредственные, не мечтающие о престижных призах соотечественницы все равно ее опережали.

На чемпионат мира в Будапешт Шакэрри Ричардсон, превратившаяся из элитной спортсменки в феномен соцсетей с миллионами подписчиков, ждущих ее очередных интригующих фотографий и рассказов о своих проблемах, прорвалась. Однако уже по ходу первенства возникло ощущение, что все идет к новой катастрофе. В своем полуфинальном забеге Ричардсон проворонила старт и финишировала третьей, притом что гарантированное место в финале получали лишь двое лидеров. Американке пришлось дожидаться остальных результатов, надеясь на то, что она пройдет в него по времени.

Она все-таки прошла, но вынуждена была бежать по неудобной девятой дорожке — для аутсайдеров. А все внимание было приковано к располагающимся в центре выдающимся ямайским бегуньям Шерике Джексон и Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с их двумя с половиной десятками добытых на мировых первенствах медалей на двоих, с шикарными показателями на предшествовавших финальной стадиях. Это на них нацелились все телекамеры, упустившие даже тот удивительный факт, что в паузе перед финалом Ричардсон избавилась от своих знаменитых длиннющих ногтей, которые так ценили ее поклонники. А поступок ведь был показательным: на такие жертвы идут те, кто решился на какую-то очень-очень высокую ставку.

Джексон и Фрейзер-Прайс выступили в Будапеште классно. Но штука в том, что по девятой, аутсайдерской дорожке мимо них молнией все равно промчалась девушка, которую они, может, уже и не считали своей соперницей, но которая, все поставив на кон, показала на самом деле фантастическое время — 10,65: рекорд чемпионатов мира, шестой результат в истории. А показав его, благодарила за свой нежданный взлет после жутких передряг семью, тренера, болельщиков и даже хейтеров, числом уже не уступающих преданным фанам. По словам Ричардсон, все они подарили ей мотивацию для подвига.

Алексей Доспехов