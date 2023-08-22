В Татарстане прожиточный минимум на 2024 год вырастет почти до 13 тысяч рублей

Прожиточный минимум в Татарстане на следующий год оценили в 12,9 тыс. руб., что на 747 руб. больше, чем в 2023-м. Проект постановления Кабмина региона опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составит 14,1 тыс. руб., что на 814 руб. больше, чем годом ранее. Прожиточный минимум для детей увеличится на 725 руб., до 12,5 тыс. руб., а для пенсионеров, на 643 руб., до 11,1 тыс. руб.

В данный момент проект проходит антикоррупционную экспертизу.

"Ъ-Казань"