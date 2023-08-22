В ВГМУ назвали анонс квеста с «нападением иноагента» фейком от бывшего студента

Бывший студент Воронежского медуниверситета (ВГМУ) им. Бурденко Сергей Баженов якобы распространил в телеграм-канале фейк о проведении в стенах вуза квеста о нападении ученого-иноагента. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал проректор по воспитательной работе Алексей Морозов.

В телеграм-канале, который может принадлежать Сергею Баженову, накануне днем была опубликована фотография, напоминающая скриншот поста в одной из групп медуниверситета. Текст на снимке гласил, что квест для первокурсников пройдет 28 августа: «Главный герой квеста — ученый-иноагент, тайно приехавший в Россию по приказу своей страны N. Ему поручили реализовать бесчеловечный и коварный замысел — создать опасное биологическое оружие и заразить им население России. К большому сожалению, безумцу удалось это сделать. Злой ученый-иностранец покалечил людей и вовсе не собирается останавливаться».

По словам господина Морозова, бывший студент ВГМУ живет за пределами РФ и придерживается «антироссийской позиции», в связи с чем и распространил этот фейк. В официальных сообществах университета в соцсетях такой информации нет.

«Университет не имеет к этому никакого отношения»,— подчеркнул господин Морозов

Посты с анонсами «медквеста» в группах ВГМУ во "Вконтакте", к примеру, в сообществе студсовета института сестринского образования на сегодняшний день также удалены. В сохранившихся копиях постов по этим же ссылкам остался постер с изображением ученого с ядом и начало анонса, совпадающее с опубликованным ранее.

Проректор добавил, что квест для первокурсников — традиция, которую не планируется прерывать в этом году. Сценарий для мероприятия прорабатывается студентами-старшекурсниками, а затем утверждается с руководителем отдела по воспитательной работе. Однако легенда не публикуется в соцсетях ВГМУ — ее участникам квеста озвучивают непосредственно перед его началом.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте