На Кубани за 2,5 млрд рублей модернизируют 651 объект сферы образования

В Краснодарском крае модернизируют сразу 651 объект сферы образования. Как сообщает пресс-служба администрации региона, на эти цели направили 2,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что в объектах образования уже заканчивают подготовку к новому учебному году. Проблемные вопросы отрабатываются с муниципалитетами в ручном режиме

В регионе также строят 50 новых медучреждений. На эти цели выделили в 2023 году 10,5 млрд руб., что в пять раз больше, чем в прошлом. Кроме того, на Кубани за федеральные средства проводят капремонт 12 медучреждений, за краевые — 36.

В 2022 году на капремонт и подготовку к новому учебному году 41 школы направляли 1 млрд руб. Средства выделялись на реставрацию фасадов и кровли, ремонт помещений и закупку оборудования.

Татьяна Ручкина

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