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обновлено 12:10

Завод Дзержинского остался без покупателя

ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» и столичное ООО «ПСК “Спецпроектстрой”» расторгли договор купли-продажи предприятия. Об этом сообщил конкурсный управляющий ФГУП Лев Шляпин в ходе заседания Семнадцатого арбитражного апелляционного суда. По его словам, это связано с тем, что Минпромторг РФ отозвал у ООО лицензию на работу со сведениями, составляющими гостайну. «Мы понимаем, что не можем передать этой компании имущество и секретную документацию, необходимую для выполнения гособоронзаказа,— пояснил господин Шляпин.— В итоге стороны заключили соглашение о расторжении договора».

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В апелляции Минпромторг, прокуратура и Росимущество пытались обжаловать решение суда первой инстанции, который признал законными торги по продаже имущественного комплекса предприятия. В апреле их победителем стало ООО «ПСК “Спецпроектстрой”», которое согласилось приобрести лот за 725 млн руб.

В мае Минпромторг РФ обратился с иском об оспаривании торгов, поскольку министерство посчитало, что управляющий создал преференции для единственного участника процедуры. Затем к спору присоединились Росимущество и прокуратура. По их мнению, ООО не должны были допустить к участию в торгах, поскольку на момент подачи заявки у него не было необходимой лицензии. В итоге суд в удовлетворении требований отказал. Решение коллег из первой инстанции сегодня поддержала апелляция, признав торги законными.

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