Главному градостроителю Петербурга присвоили звание заслуженного архитектора

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Заслуженный архитектор РФ» директору «Научно-исследовательского и проектного центре Генерального плана Санкт-Петербурга» Юрию Бакею, сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

Ю.К. Бакей закончил Ленинградский инженерно-строительный институт по специальности «архитектура» в 1981 году. В СПб ГКУ «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга» господин Бакей работает с 2005 года, в должности директора с 2012 года.

В 2010 году Министерство регионального развития РФ присвоило архитектору звание «Почетный архитектор России». Он также является членом Санкт Петербургского Союза архитекторов и экспертом Градостроительного совета при Правительстве Санкт Петербурга.

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