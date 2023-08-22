MSD прекратит поставки в РФ препарата от гепатита C зепатира

Американский фармацевтический производитель MSD уведомил Росздравнадзор, что прекратит поставки в Россию зепатира — препарата для лечения гепатита C. Как сообщили «Ъ» в Росздравнадзоре, это решение не повлияет на поставки, запланированные на 2024 год.

На зепатир приходится почти 20% всех госзакупок препаратов против гепатита C. На эти цели ежегодно выделяется более 1 млрд руб. Минздрав РФ уже предупредил федеральные медучреждения о прекращении поставок нескольких препаратов, включая зепатир.

В марте 2022-го крупные фармкомпании Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD отказались от проведения исследований в России. В июле того же года MSD прекратила поставки в РФ вакцин от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита.

Подробнее о прекращении поставок зепатира — в материале «Ъ» «Фармрынок впадает в гепатию».