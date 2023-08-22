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Коммерсантъ FM
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Полиция возбудила дело из-за шприца с мефедроном в каршеринге

МВД Москвы провело экспертизу после получения сообщения об инциденте с арендованной машиной каршеринга, в которой 10-летняя девочка укололась о шприц. Согласно результатам исследования, в шприце был обнаружен синтетический наркотик мефедрон. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК)

«В столичную полицию поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга ребенок укололся о найденный на заднем сиденье шприц с неизвестным веществом. В нем, согласно проведенной экспертизе, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона»,— говорится в сообщении МВД. Следствием ОМВД по району Крылатское возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств (ч. 1 ст. 228.1 УК).

Накануне, 21 августа, ГУ МВД России по Москве сообщило, что 10-летняя девочка укололась о шприц, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в столице. По предварительным данным, серьезного вреда ее здоровью не нанесено. Портал Msk1.ru писал, что девочка укололась в машине, арендованной через сервис каршеринга BelkaCar.

Представители каршеринга позднее заявили «Газете.Ru», что находятся на связи с пострадавшей семьей и готовы оказать необходимую помощь. В рамках усиления мер безопасности BelkaCar до конца августа запустит новую систему рейтинга водителей.

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