В Москве девочка укололась о шприц с неизвестным веществом в машине каршеринга

ГУ МВД России по Москве сообщило, что 10-летняя девочка укололась о шприц с неизвестным веществом, воткнутый в сиденье автомобиля каршеринга в столице. О состоянии уколовшегося о шприц ребенка в полиции информации не приводят.

«Заявление об инциденте поступило в полицию Крылатского 18 августа в 15:08. Шприц с неизвестным веществом изъят и направлен на экспертизу»,— сообщили в ведомстве (цитата по «РИА Новости»). Уголовное дело по факту инцидента пока не возбуждено, сейчас идет лишь доследственная проверка, уточняют в московском полицейском главке.

По данным портала Msk1.ru, девочка укололась иглой в машине, арендованной через сервис каршеринга BelkaCar, там уточнили, что сотрудничают с силовиками в расследовании этого инцидента. По информации собеседников издания, родители оперативно отвезли девочку на анализы, по предварительным данным, серьезного вреда ее здоровью не нанесено.

Александр Кислов