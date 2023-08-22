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Коммерсантъ FM
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Умер художник студии Ghibli Нидзо Ямамото

Японский художник Нидзо Ямамото, работавший над мультфильмами студии Ghibli, умер в субботу, 19 августа, в возрасте 70 лет. Причиной стал рак желудка, сообщает портал Anime News Network. Похороны состоятся 27 августа.

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Нидзо Ямамото

Нидзо Ямамото

Фото: Studio Ghibli Brasil

Музей в честь Нидзо Ямамото

Музей в честь Нидзо Ямамото

Фото: @goto_nizo_museu

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Нидзо Ямамото

Фото: Studio Ghibli Brasil

Музей в честь Нидзо Ямамото

Фото: @goto_nizo_museu

Господин Ямамото родился в префектуре Нагасаки, отучился в художественной школе. Его фирменный стиль включал в себя изображение «одновременно реалистичных, но причудливых» больших облаков. В 2018 году в его родном городе в его честь открыли музей под названием Clouds Over Goto.

На его счету с десяток проектов. В частности, работа над сериалом «Конан — мальчик из будущего» (1978), одним из авторов которого был Хаяо Миядзаки. Нидзо Ямамото также был арт-директором таких фильмов Ghibli, как «Небесный замок Лапута» (1986), «Могила светлячков» (1988), «Принцесса Мононоке» (1997).

Лаура Кеффер

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