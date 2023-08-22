Пентагон: Украине нужно выполнить ряд условий для получения F-16

США одобрят передачу Украине истребителей после консультаций с Конгрессом и по окончании обучения украинских пилотов. Однако Киеву также надо будет выполнить ряд условий, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

В частности, пилоты должны знать английский язык, а украинские власти должны обеспечить наличие необходимой логистики на земле. «Как только эти критерии будут выполнены, мы сможем одобрить трансфер»,— уточнила госпожа Сингх (цитата по пресс-релизу Пентагона).

В ведомстве подтвердили готовность США помочь с обучением украинских пилотов, если их будет больше, чем могут принять европейцы. Уточняется, что Украина до сих пор не определилась с количеством пилотов, которых отправит на обучение. В Пентагоне также добавили, что на обучение пилотов английскому потребуется «некоторое время».

Дания и Нидерланды возглавляют программу по обучению украинских пилотов, но датские власти просили у США помощи в этом вопросе. США планировали начать поставки истребителей Украине к концу года, точное число самолетов неизвестно. На прошлой неделе, по данным Reuters, США официально одобрили отправку Украине F-16 из Дании и Нидерландов.

Лаура Кеффер