США провели первое с марта испытание гиперзвуковой ракеты ARRW

Военно-воздушные силы США испытали у побережья на юге штата Калифорния испытали гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW воздушного базирования. Это произошло впервые после неудачного испытания в марте.

Запуск был произведен 19 августа со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress, передает профильное издание Defense News заявление военных. Не уточняется, стали ли испытания успешными. Отмечается только, что «были получены ценные сведения о возможностях» ракеты ARRW. Производителем ракеты является корпорация Lockheed Martin.

Первый успешный пуск ракеты AGM-183A был произведен в конце 2022 года. Утверждалось, что она развила скорость, в пять раз превысившую скорость звука, и взорвалась на запланированном участке. В марте прошло неудачное испытание. Министр ВВС США Фрэнк Кендалл признавал неудачу и отмечал, что будущее программы ARRW находится под вопросом. По его словам, Пентагон отдает приоритет ракете HACM — гиперзвуковой крылатой ракете с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. ARRW — это баллистическая ракета воздушного базирования, оснащенная гиперзвуковым планирующим блоком.

Леонид Уварчев