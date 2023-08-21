Срок за отказ носить хиджаб в Иране может увеличиться до 10 лет

Комиссия парламента Ирана одобрила поправки, ужесточающие наказание отказ носить хиджаб. В случае принятия документа Советом стражей конституции, женщинам, нарушающим закон об обязательном ношении хиджаба, будет грозить до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает издание Iran International.

В мае судебные и исполнительные органы власти представили в парламент Ирана законопроект «о поддержке культуры целомудрия и хиджаба», который предусматривает ужесточение наказания в отношении нарушителей. Штраф увеличен в тысячи раз до 360 млн иранских риалов (7800€), тюремное заключение — до 10 лет. Документом также вводится возвращение на улицы иранских городов патрулей, следящих за ношением хиджаба. Кроме того следить за исламским дресс-кодом будет искусственный интеллект.

На сегодняшний день за отсутствие хиджаба грозит арест на срок от 10 дней до 2 месяцев или же штраф в районе €10. При этом в в сентябре 2022 года в Исламской Республике вспыхнули массовые протесты, после новости о гибели Махсы Амини, которая была предположительно избита сотрудниками Назидательного патруля за «неподобающее ношение хиджаба». Тогда иранские женщины сжигали хиджабы в знак протеста и публично отказывались их носить.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тегеран вновь взялся за хиджаб».

Полина Мотызлевская