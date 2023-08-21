Вице-мэра выбрали с «халатностью»

В Оренбурге на должность заместителя главы города — начальника департамента имущественных и жилищных отношений назначена Мария Каныгина. До этого она занимала пост заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии. При этом ранее чиновница выступала фигурантом уголовного дела. В 2015 году суд признал Марию Каныгину виновной в «халатности» и назначил ей штраф в размере 100 тыс. руб. Однако затем ее освободили от наказания и сняли судимость из-за объявления амнистии в связи 70летием Победы в Великой Отечественной вой­не. На суде чиновница вину не признала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Оренбурге на должность заместителя главы города — начальника департамента имущественных и жилищных отношений назначена Мария Каныгина. Она приступила к исполнению с 21 августа. Об этом сообщает пресс-служба городской ­администрации.

До этого она занимала пост заместителя начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

Мария Каныгина окончила Оренбургский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция» в 2005 году. С этого же года начала работать в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области (УФССП). На работу в управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии перешла в октябре 2013 года. В управлении ЖКХ сначала была главным специалистом юридического отдела, затем начальником отдела по правовым и кадровым вопросам и в итоге заместителем начальника управления. С 2019 года чиновница курировала вопросы жилищной политики.

При этом ранее чиновница была фигурантом уголовного дела. Промышленный районный суд Оренбурга в 2015 году признал Марию Каныгину виновной в совершении двух эпизодов преступления по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») и назначил ей штраф в размере 100 тыс. руб. Однако затем ее освободили от наказания и сняли судимость из-за объявления в 2015 году амнистии в связи 70летием Победы в Великой Отечественной войне.

По данным суда, Мария Каныгина в 2011 году, являясь начальником одного из отделов Управления Федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области, поручила подчиненным вынести постановления о снятии запрета на регистрацию сделок с магазином должника и вернуть списанные деньги на его счет. В итоге суд признал эти документы незаконными: «Были нарушены права и законные интересы взыскателей в связи с утратой возможности получить деньги во исполнение вступившего в силу решения суда».

На суде Мария Каныгина вину не признала, отметив, что никаких указаний о вынесении постановлений подчиненным не давала.

Как поясняет партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью: «Исключительные случаи составляют ограничения, связанные с поступлением на службу в правоохранительные органы, а также занятием должности судьи. Кроме того, даже снятая судимость может препятствовать трудоустройству в сфере образования, культуры и спорта, особенно если ранее человек был судим за преступления, связанные с нарушением половой неприкосновенности несовершеннолетних, если судимость не была снята по реабилитирующим основаниям (то есть если лицо не было оправдано). В остальном каких-то критических, с точки зрения закона, препятствий для работы у лица с погашенной или снятой судимостью нет. Они, впрочем, существуют де-факто, и трудоустроиться в такой ситуации на руководящую должность даже в коммерческой организации достаточно сложно. Ситуация вполне нормальная, ничего незаконного в конкретном случае, с точки зрения закона, не произошло».

Юрист Criminal Defense Firm Даниил Горьков также отмечает, что наличие судимости не предполагает полный и бессрочный запрет на трудоустройство в какой-либо сфере: «Если гражданин ранее совершил преступление, но после отбыл определенное судом наказание, то и судимость считается погашенной. Погашенная судимость фактически развязывает гражданину руки и позволяет вновь вернуться к полноценной социальной деятельности и ­трудоустроиться».

Ани Айвазян