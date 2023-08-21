Санкции коснулись избирательного права

Известного ульяновского эколога и юриста Александра Каплина Ульяновский областной суд своим решением по иску окружной избирательной комиссии и облизбиркома лишил регистрации кандидата в депутаты регионального заксобрания в связи с тем, что тот не избавился от иностранных финансовых инструментов. Господин Каплин в суде утверждал, что из-за наложенных санкций не мог избавиться от иностранных финансовых инструментов, поскольку они были заблокированы и даже не видны в личном кабинете специального приложения брокера, в то же время федеральное законодательство рекомендует не считать нарушением наличие активов, если на них из-за внешних причин невозможно повлиять. Кандидат намерен обжаловать решение облсуда в апелляционной инстанции и дойти, если это необходимо, до Конституционного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В областной избирательной комиссии настаивают на лишении регистрации кандидата, который не избавился от иностранных финансовых инструментов

Фото: Областная избирательная комиссия В областной избирательной комиссии настаивают на лишении регистрации кандидата, который не избавился от иностранных финансовых инструментов

Фото: Областная избирательная комиссия

В понедельник, 21 августа, Ульяновский областной суд удовлетворил иски окружной избирательной комиссии и облизбиркома, приняв решение о лишении регистрации кандидата в депутаты регионального заксобрания Александра Каплина в связи с наличием у него иностранных финансовых инструментов. Пока решение в законную силу не ­вступило.

Александр Каплин — известный в Ульяновске эколог, юрист и общественный активист. В прошлом (с 2011 года по 2019 год) он был руководителем ульяновского регионального управления Росприроднадзора, еще ранее (с 2005 года по 2010 год) был депутатом гордумы Ульяновска. На выборах в заксобрание в июне 2023 года был зарегистрирован кандидатом по одномандатному округу и партспискам от партии «Новые люди», является в своем округе одним из основных соперников замсекретаря реготделения «Единой России» Василия Гвоздева.

Заявление в облсуд о лишении господина Каплина регистрации подала окружная избирательная комиссия 17 августа, следом аналогичное заявление по исключению из партсписков подал и облизбирком. Как ранее сообщал «Ъ», 16 августа облизбирком получил от ЦИК письмо с данными Центрального банка РФ о наличии у двоих кандидатов — Александра Каплина и Михаила Вуйко (СРЗП) на момент регистрации иностранных финансовых инструментов (акций иностранных компаний, имеющихся вследствие игры на фондовой бирже). Между тем, пояснили «Ъ» в облизбиркоме, Федеральным законом № 67ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав граждан…» (в ред. от 31.07.2023) установлено, что к моменту подачи документов на регистрацию кандидаты должны «осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов» (п. 3.3. ст. 33).

Кандидатам было предложено добровольно отказаться от регистрации. Михаил Вуйко согласился, признав свой просчет, Александр Каплин отказался, заявив, что «был не в состоянии избавиться от активов», поскольку из-за санкций «эти акции были заблокированы — их невозможно ни продать, ни передать, ни избавиться от них каким-либо образом». При этом он сослался на п. 5 статьи 81 закона «Об основных гарантиях…», где оговаривается, что в случае невозможности избавления от иностранных финансовых инструментов по не зависящим от кандидата обстоятельствам это не может быть основанием лишения регистрации (аналогичные разъяснения даны и в постановлении пленума ВС РФ от 27 июня 2023 года. — «Ъ»). Однако в облизбиркоме решили, что «определять зависящие или не зависящие от кандидата причины может только суд».

В суде господин Каплин дополнительно пояснил, что знал о требованиях федерального законодательства и поэтому заблаговременно продал восемь акций, которые были видны в личном кабинете специального брокерского приложения от «Тинькофф». «Несмотря на то, что они тоже были заблокированы, мне удалось их продать на внебиржевом рынке по цене в два-четыре раза ниже рыночной»,— сказал господин Каплин. По его словам, никаких остальных акций (европейских компаний) в личном кабинете на момент подачи документов на регистрацию не было, и об их наличии он узнал только 3 августа, когда об этом ему сообщил избирком. Тогда, говорит Александр Каплин, он направил в службу поддержки «Тинькофф» претензию, после чего эти акции стали снова видны, но оставались заблокированными, «никакие операции с ними были невозможны». В то же время получить подтверждающую информацию от «Тинькофф» о проблемах с видимостью акций в личном кабинете ему тоже не удалось, пояснил господин Каплин.

В свою очередь, представитель облизбиркома Иван Гусев пояснил «Ъ», что представители обеих избирательных комиссий настаивали на лишении кандидата регистрации, «потому что это прямое требование закона», «тем более что он при подаче документов на регистрацию даже не заявлял о наличии этих акций и написал заявление о том, что он такими акциями не владеет». «А имел ли он возможность от них избавиться — этому как раз суд и дает оценку»,— добавил господин Гусев.

Александр Каплин сказал «Ъ», что обязательно будет обжаловать решение облсуда. По его словам, если апелляционная инстанция согласится с облсудом, то история с выборами для него «уже закончится», но он намерен все равно обращаться в Верховный суд, а затем — в Конституционный, потому что «законодатель не успевает за меняющейся ситуацией», «в федеральном законодательстве эта тема детально не урегулирована», и «решить эти вопросы надо уже не для себя, а для других кандидатов и будущих ­компаний».

Впрочем, почетный адвокат РФ Людмила Мороз считает, что «в статье 81 закона № 67-ФЗ об основных гарантиях избирательных прав граждан конкретно сказано, что если наложен запрет на действия с иностранными акциями в связи с санкциями, и информация об этом есть, то никакой здесь суд не нужен, это все мог проверить сам обл­избирком». «В законе дано категорическое указание, что нельзя на этом основании лишать регистрации. Если же он не сообщил о том, что были акции, то тогда избирком мог указать, что была предоставлена недостоверная информация. Но это не основание для отказа»,— отметила госпожа Мороз.

Сергей Титов, Ульяновск