У политиков нашли инструменты

Избирательная комиссия Ульяновской области намерена лишить регистрации двух кандидатов в региональное заксобрание — известного в регионе эколога Александра Каплина, выдвинутого партией «Новые люди», и сотрудника реготделения партии «Справедливая Россия —За правду» (СРЗП), жителя Волгограда Михаила Вуйко. Причина — в наличии у кандидатов иностранных финансовых инструментов, от которых они не избавились к моменту подачи документов на регистрацию. В облизбиркоме отмечают, что если лишение регистрации состоится, то это будет впервые в Ульяновской области, но подчеркивают, что другого варианта не предусмотрено законом, и если сами кандидаты добровольно не откажутся от статуса кандидата, то избиркому придется лишать регистрации через суд. Кандидаты добровольно лишаться регистрации не намерены и готовы судиться, утверждая, что имеют все основания сохранить свой статус.



Как стало известно „Ъ“, в среду в избирательной комиссии Ульяновской области обсуждалась подготовка к лишению регистрации двух кандидатов в региональное заксобрание (выборы состоятся 10 сентября). Основание — полученное в этот день от ЦИК письмо с данными Центрального банка о наличии на момент регистрации у двух кандидатов иностранных финансовых инструментов. Информацию об этом подтвердил „Ъ“ председатель облизбиркома Юрий Андриенко. Как он пояснил „Ъ“, избирательная комиссия, проводя проверку документов кандидатов, поданных на регистрацию, выявила, что у четверых — Михаила Вуйко (выдвинутого от СРЗП), Александра Каплина (от партии «Новые люди»), Алексея Кошаева (от «Единой России») и Эрнеста Старателева (от ЛДПР) — «имеются иностранные финансовые инструменты» (акции иностранных компаний). Между тем федеральным законом №67-ФЗ от 12.06.2002 (в ред. от 31.07.2023) установлено, что к моменту подачи документов на регистрацию кандидаты должны «прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов» (п. 3.3. ст. 33).

По словам господина Андриенко, если такого прекращения и отчуждения не произошло, кандидат должен быть лишен регистрации, «другого варианта не предусмотрено». В связи с тем, что необходимы были точные данные на момент регистрации кандидатов, облизбирком сделал запрос через ЦИК в ЦБ РФ. В полученном в среду ответе сообщалось, что Эрнест Старателев и Алексей Кошаев «к моменту регистрации уже осуществили отчуждение иностранных финансовых инструментов, и в этом смысле перед избиркомом чисты». «Однако сообщается, что у Александра Каплина на момент регистрации (середина июля.— „Ъ“) иностранные активы остались, также остались активы и у Михаила Вуйко. Странно, что люди принимают решение идти на выборы, знают нормы закона, но настолько безответственно относятся к своей судьбе», — отметил господин Андриенко, пояснив, что речь идет об игре этих граждан на фондовой бирже, в ходе которой производилась покупка или продажа акций.

Юрий Андриенко сказал „Ъ“, что лишение регистрации кандидатов из-за наличия иностранных финансовых инструментов, если случится, то будет впервые в регионе. По его словам, кандидатам будет предложено добровольно написать заявления об отказе от регистрации, «и тогда процесс пройдет быстро, даже бюллетени успеют напечатать с внесенными изменениями». В противном случае окружные избирательные комиссии обратятся в суд с исками о лишении регистрации, «но это будет долгий процесс, тем более, возможно, с решением апелляционной инстанции, а тогда изменения в бюллетени придется вносить уже вручную, вычеркивая фамилии».

Михаил Вуйко сказал „Ъ“, что он «заявление писать не намерен, поскольку освободился от иностранных активов до подачи документов на регистрацию», и у него «на руках есть для этого все доказательства», чтобы подтвердить свою правоту в суде.

Не намерен писать заявление и Александр Каплин. Он утверждает, что «был не в состоянии избавиться от активов», поскольку из-за санкций «эти акции заблокированы, их невозможно ни продать, ни передать, ни избавиться от них каким-либо образом», о чем он извещал окружную избирательную комиссию. Он отметил, что нельзя сказать, что они у него в собственности, поскольку «право собственности подразумевает владение, пользование и распоряжение». «Но я пользоваться и распоряжаться ими не могу, так что это не совсем собственность». Господин Каплин также отметил, что по тому же закону №67-ФЗ в случае невозможности избавления от иностранных финансовых инструментов по независящим от кандидата обстоятельствам это не может быть основанием лишения регистрации (действительно, это указано в п. 5 ст. 81 №67-ФЗ, а также в постановлении пленума ВС РФ от 27 июня 2023 года).

Юрий Андриенко сказал „Ъ“, что знаком с этой нормой, но отметил, что облизбирком «не вправе определять зависящие или независящие от кандидата причины, это может только суд». Он также отметил, что если облизбирком не будет поднимать этот вопрос, то его поднимут конкуренты кандидатов, которые также обратятся в суд, но тогда в связи с затяжкой всей процедуры будет большой риск и для кандидатов, и для избиркома. «Потом может получиться, что по такому иску возьмут да и отменят результаты выборов по какому-то округу, и что тогда будем делать?» — задался вопросом председатель облизбиркома. Он также заметил, что, несмотря на то что это новая норма, «судебная практика, хоть и небольшая, уже есть по этой теме». «И она однозначно на нашей стороне», — добавил господин Андриенко.

Как сообщал „Ъ“, в 2021 году Верховный суд РФ отменил регистрацию шести кандидатов в Госдуму от Партии роста, владеющих иностранными финансовыми инструментами.

По мнению ульяновского политолога Николая Васина, если случится лишение кандидатов регистрации, то по четвертому Новоспасскому округу «это вряд ли на что-то повлияет, поскольку Михаила Вуйко в Ульяновске никто не знает». «А вот лишение регистрации Каплина, которого можно было назвать основным конкурентом Василия Гвоздева (замсекретаря реготделения „Единой России“.— „Ъ“), у которого есть не только поддержка, но и достаточный антирейтинг, повысит шансы последнего», — сказал политолог.

Сергей Титов, Ульяновск