Великолукский агрохолдинг заготовит полуфабрикаты

Принадлежащий петербургскому предпринимателю Владимиру Подвальному Великолукский агропромышленный холдинг существенно нарастит производственные мощности. Предприятие инвестирует 30 млрд рублей в строительство в Псковской области предприятия по переработке свинины мощностью 284 тыс. тонн. Потребление этого мяса внутри страны растет, но в целях экономии потребители предпочитают покупать его в сыром виде, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Великолукский агропромышленный холдинг занимается свиноводством, мясопереработкой, выращиванием зерна, производством кормов и развивает собственную розничную сеть. Это пятый по величине производитель свинины в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Великолукский агропромышленный холдинг занимается свиноводством, мясопереработкой, выращиванием зерна, производством кормов и развивает собственную розничную сеть. Это пятый по величине производитель свинины в России

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что Великолукский агропромышленный холдинг построит в Псковской области мясоперерабатывающий завод мощностью более 284 тыс. тонн, стало известно из сообщения Минэкономразвития. Гендиректор Великолукского мясокомбината (входит в состав Великолукского агропромышленного холдинга) Ольга Кузьмина пояснила «Ъ-СПб», что предприятие будет выпускать мясные полуфабрикаты (фарши, стейки и т. д.) в промышленной и потребительской упаковке. Также на заводе будет выпускаться готовая продукция (карбонад, окорок, грудинка). Расширение мощностей позволит нарастить объем производства этой продукции в два раза, указывает она.

Великолукский агропромышленный холдинг занимается свиноводством, мясопереработкой, выращиванием зерна, производством кормов и развивает собственную розничную сеть. По данным Национального союза свиноводов, это пятый по величине производитель свинины в России с объемом производства 299 тыс. тонн. Крупнейшим предприятием агрохолдинга является Великолукский мясокомбинат, его выручка по итогам 2022 года составила 43 млрд рублей, чистая прибыль — 450 млн рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс». Владельцем переработчика выступает Владимир Подвальный, который является инвестором парка развлечений «Диво-остров» в Санкт-Петербурге.

Текущие мощности работают на грани износа и не позволяют удовлетворить производственные планы по развитию животноводства, говорит госпожа Кузьмина. Запуск нового завода запланирован на следующий год, продукция будет поставляться на внутренний рынок, а также на Кубу, во Вьетнам и Гонконг. Стоимость проекта составит 30 млрд рублей. Инвестор заключил с правительством Псковской области и Минэкономразвития соглашение о защите и поощрении капиталовложений, предусматривающее возмещение затрат на инфраструктуру.

Проект станет логичным продолжением стратегии вертикальной интеграции Великолукского агропромышленного холдинга, который собирается нарастить объемы переработки собственного сырья, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Появление такого крупного завода создаст дополнительное давление на рынок и может привести к уходу ряда неэффективных игроков, полагает он.

У переработчиков свинины хорошие перспективы для поставок полуфабрикатов из свинины на российский рынок, говорит президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Это удобная для дистрибуции продукция, которая пока представлена в магазинах в недостаточно широком ассортименте, объясняет он. По данным Национальной мясной ассоциации, по итогам 2022 года потребление свинины в России выросло на 6% к предыдущему году, производство — на 5%. В 2023 году объем выпуска свинины может увеличиться на 2–4%, прогнозируют в ассоциации. Но при этом в сегменте готовой продукции объем продаж в последние годы был стабильным, поскольку потребители предпочитали более дешевое свежее мясо, объясняет господин Юшин.

Экспорт продукции выглядит довольно рискованной стратегией, добавляет господин Давлеев. Зарубежные страны относятся к российской продукции без термической обработки с осторожностью из-за периодически возникающих очагов африканской чумы свиней, уточняет он. В Гонконге действуют очень строгие ветеринарные правила, а Вьетнам предпочитает самостоятельно покупать и перерабатывать сырье, добавляет эксперт.

Константин Куркин, Надежда Ярмула