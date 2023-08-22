Университет дождался управдома

Управляющая жилым комплексом «Атлант сити» компания «Ватсон» судится с ННГУ им. Н. И. Лобачевского и инвесторами, чтобы обязать их за свой счет укрепить стилобат, построить второй заезд в ЖК и парковку на сотню мест. Ранее университет как застройщик жилого комплекса не стал продлевать с инвестором ООО «Атлант» договор: в 2021 году были сданы только два дома из восьми запланированных. Оставшийся незастроенным государственный земельный участок в Нижнем Новгороде был передан под проект инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина». Его объекты еще не спроектированы. Инвесторам ЖК, лишившимся площадки, не удалось продолжить строительство следующих очередей ЖК, а во взыскании с вуза 900 млн руб. убытков было отказано.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Управляющая компания «Ватсон» подала судебный иск к Нижегородскому госуниверситету имени Н. И. Лобачевского, а также ООО «Атлант» и «Профстрой-НН» — инвесторам, финансировавшим строительство ЖК «Атлант-сити». Истец, управляющий двумя многоквартирными домами элитного жилого комплекса, ссылается на то, что в нарушение проектной документации не был построен второй заезд во двор, отсутствует предусмотренное количество машино-мест, а стилобат-основание ЖК требует укрепления подпорной стенкой. Управдом попросил обязать ответчиков за свой счет провести работы по укреплению стилобата, построить 105 парковочных мест и организовать второй заезд, необходимый для организации пожарного проезда по требованию МЧС.

Как ранее сообщал „Ъ“, еще в 2004 году госуниверситет заключил инвестиционное соглашение с частными инвесторами по строительству группы жилых домов. Вуз взял на себя функции застройщика, войдя в проект земельным участком рядом с ТРЦ «Фантастика». Совместный проект сначала долго не удавался, а в 2014 году местных инвесторов сменил московский предприниматель Сергей Забира, выкупивший долю в ООО «Атлант». При нем компания-инвестор успела построить два многоквартирных дома ЖК, которые вуз сдал в эксплуатацию в 2021 году. Затем руководство ННГУ отказалось продлевать договор с инвестором по совместному строительству жилья — изначально проект ЖК «Атлант сити» предполагал возведение восьми домов на ул. Владимира Высоцкого.

В ННГУ, отказавшись от дальнейшего участия в жилищном проекте, передали оставшуюся незастроенной территорию площадью 2,4 га в распоряжение фонда ИНТЦ «Квантовая долина». Постановление о создании этого научного центра в ноябре 2021 года было принято на уровне правительства РФ. В частности, на земельном участке рядом с ЖК «Атлант сити» планируется возведение медицинского кластера «Квантовой долины», но его проектирование еще не началось. По планам развития завершиться строительство объектов ИНТЦ должно в 2026 году. На участие в медицинском кластере якобы есть заинтересованный частный инвестор, название которого не разглашается.

В то же время для достройки парковок и проезда в первой очереди ЖК «Атлант сити» его инвестору ООО «Атлант» надо получить обратно хотя бы часть земельного участка, уже переданного в состав «Квантовой долины». В пресс-службе ННГУ пока не смогли сформулировать свое отношение к требованиям управляющей компании. Юристы университета в суде ссылались на то, что УК «Ватсон» через своего руководителя связана с ООО «Атлант». Близкий к вузу собеседник предположил, что с помощью судебного иска от управляющей компании девелопер хочет получить часть земельного участка, чтобы продолжить на нем строительство ЖК. «Возможно, университет и заставят по суду устранить недоделки в первой очереди ЖК. Однако передача земли, предназначенной для утвержденного на федеральном уровне проекта „Квантовой долины“, постороннему застройщику сейчас невозможна. Тем более, вузам больше нельзя участвовать в инвестиционных проектах по строительству жилья, такие схемы были запрещены», — отметил собеседник.

Недавно в арбитражном суде Москвы инвесторы ЖК «Атлант сити» безуспешно просудились с ННГУ, оценив свои убытки от прекращения проекта строительства жилья почти в 900 млн руб. Получивший требования на большую сумму госуниверситет выдвинул встречный иск к ООО «Атлант» и «Профстрой-НН», требуя взыскать с компаний 1,35 млрд руб., — в такую стоимость в вузе оценили причитающиеся квартиры, которые не были построены и переданы. В результате обеим сторонам этого спора было отказано в удовлетворении взаимных претензий.

Судебный иск от УК «Ватсон» к ННГУ и компаниям-инвесторам арбитражный суд Нижегородской области начнет рассматривать в конце сентября. Жители ЖК поддерживают требования управдома о строительстве пожарного проезда, парковки и укрепления стилобата. Письма дольщиков о необходимости создания этой инфраструктуры направлялись как губернатору, так и в федеральные министерства. Однако в досудебном порядке решить этот вопрос пока не удалось.

Роман Кряжев