Нет повести причальнее на свете

Управделами президента РФ, не сумев в нижестоящих инстанциях доказать свои права на несколько объектов недвижимости, включая известный ресторан «Причал» на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, подало жалобу в экономколлегию Верховного суда (ВС), которая согласилась рассмотреть спор. Сам участок, где находятся спорные строения, принадлежит структуре Аркадия Новикова и миллиардера Гаврила Юшваева, которая, в свою очередь, пытается закрепить за собой право собственности на объекты. В этом деле «много белых пятен», признают юристы. Поэтому, не исключают они, Верховный суд может направить дело на новое рассмотрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерьер ресторана «Причал» на Рублево-Успенском шоссе

Фото: Причал Интерьер ресторана «Причал» на Рублево-Успенском шоссе

Фото: Причал

Экономколлегия ВС 7 сентября рассмотрит по жалобе управделами президента спор вокруг нескольких объектов недвижимости в Жуковке на Рублево-Успенском шоссе Подмосковья, обнаружил “Ъ” в картотеке арбитражных дел. Речь идет о четырех строениях на 1,3 га. Эту землю купило ООО «Бригантина» в 2004 году у АО «Агрокомплекс "Горки-2"», а среди оспариваемой недвижимости — известный на Рублевке ресторан «Причал», управляемый Novikov Group Аркадия Новикова.

Ресторатору, по данным Kartoteka.ru, также принадлежит 50% в «Бригантине», еще 25% — у экс-главы «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева, 7% — у его сына Ильи. Остальные 18% — у Тимофея Клиновского, консолидировавшего участки на Рублевке.

Еще в феврале 2021 года «Бригантина» обратилась с иском к управделами о признании четырех строений в Жуковке самовольными постройками и закреплении за компанией прав собственности на них. Владельцем спорной недвижимости является РФ в лице управделами президента, передавшее, в свою очередь, имущество в оперативное управление оздоровительному комплексу «Рублево-Успенский». Истец, мотивируя самовольность построек, отмечал, что на момент регистрации прав собственности за управделами в 2008 году площадь построек составляла 635,7 кв. м, но в результате реконструкции увеличилась до 856 кв. м.

Все три судебные инстанции удовлетворили требование «Бригантины», признав, что реконструкция проведена без согласия владельца участка и без разрешения на строительство. Не согласившись с этой позицией, управделами подало жалобу в ВС, в том числе отмечая, что истец пропустил срок давности для предъявления своих требований.

В пресс-службе управделами президента не стали детализировать свои доводы, которые будут представлены экономколлегии ВС. Из материалов судов также стало известно, что еще в 2019 году ведомство пыталось признать право собственности РФ на сам участок в Жуковке. «Нашими специалистами постоянно ведется работа по возвращению незаконно приватизированного имущества в собственность государства»,— пояснили “Ъ” в управделами. Но суды отклонили иск ведомства, признав землю за «Бригантиной».

Аркадий Новиков не ответил на запрос “Ъ”. Связаться с ООО «Бригантина» не удалось.

Признание зданий самовольными постройками необходимо для того, чтобы подтвердить их безопасность для граждан и зарегистрировать на них право собственности, считает управляющий партнер юрфирмы Nova Inc. Павел Желновод. Это также позволяет «Бригантине» обойти срок исковой давности, добавляет эксперт.

Такая практика распространена в Москве с религиозными постройками, отмечает руководитель юрфирмы «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев. Зачастую, поясняет он, мэрия Москвы, как владелец земли, признает церкви самовольными постройками, через суд получает право собственности на них и передает в пользование Русской православной церкви.

Господин Желновод считает, что суды удовлетворили иск «Бригантины», поскольку ее права на землю были зарегистрированы раньше, то есть в 2004 году, чем права государства на строения, полученные в 2008 году. Но есть шанс, что ВС вернет дело на новый круг, добавляет юрист. ВС редко передает в экономколлегию дело и не отменяет решения по нему, признает Алмаз Кучембаев.

При этом адвокат КА Delcredere Егор Ковалев указывает, что в деле «много белых пятен»: неизвестны даты постройки спорных зданий, неясно, знала ли «Бригантина» о наличии построек при покупке земли, насколько существенной была реконструкция и когда точно она была проведена. Исход дела зависит от этих обстоятельств, поэтому логичнее всего было бы направить спор на новое рассмотрение для их выяснения, полагает господин Ковалев.

Управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров считает, что «Бригантине» нужно доказать, что она участвовала в реконструкции строений и ее план был согласован с оздоровительным комплексом «Рублево-Успенский». Впрочем, по его мнению, у управделами президента есть все шансы выиграть спор. Егор Ковалев допускает, что ВС может отклонить иск «Бригантины» только по причине пропуска срока давности. В этом случае право собственности на постройки, поясняет он, останется за государством.

Дарья Андрианова, Анна Занина