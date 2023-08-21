УФАС Петербурга выдало предписание «Яндексу» из-за ненадлежащей рекламы БАДов

«Яндекс» размещал рекламу биологически активных добавок (БАД) ненадлежащим образом. К такому выводу пришло управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Санкт-Петербургу. В связи с признанием рекламы ненадлежащей «Яндексу» выдано предписание.

В России многие БАДы рекламируются как лекарственные средства. Однако, согласно закону, такая реклама должна сопровождаться предупреждением о том, что они не являются лекарством. В рекламе «Яндекса» соответствующее предупреждение отсутствовало, сообщает УФАС.

«Согласно правилам, "Яндекс" обязался самостоятельно включать в рекламные публикации предупреждение. Между тем такое предупреждение в рекламе отсутствовало»,— говорится в сообщении ведомства. 31 июля ведомство сообщило о возбуждении в отношении компании дела после жалобы на ненадлежащую рекламу БАДов.

После рассмотрения дела УФАС пришло к выводу, что «Яндекс» нарушил закон о рекламе. Компании грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ. Сумма штрафа за отсутствие маркировки рекламы для юрлиц составляет от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Заявления о ненадлежащей рекламе БАДов поступили от «обычных граждан», ранее уточнили в пресс-службе УФАС, их имена не подлежат разглашению. Одним из рекламодателей в жалобах названо ООО «Эдифарм», другим — ООО «Фарма-Принт».

О петербургском деле «Яндекса» читайте в публикации «Ъ-Санкт-Петербург» «"Яндекс" обеспокоил ФАС грибами».

Мария Федотова