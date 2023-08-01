«Яндекс» обеспокоил ФАС грибами

Санкт-Петербургское УФАС выявило признаки нарушения законодательства в рекламе биологически активных добавок (БАД) в баннерной рекламе «Яндекса», сообщила вчера пресс-служба ведомства. Жалоба на ненадлежащую рекламу поступила в отношении витаминов рекламодателя ООО «Эдифарм» (связано с фармхолдингом «Басс» и аптечной сетью «Алоэ») и грибных БАДов ООО «Фарма-Принт». В любом случае — при доказанном или не доказанном нарушении — «Яндексу» грозит административная ответственность в виде штрафа в пределах 200–500 тыс. рублей за каждый случай, считают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За нарушение указанных требований несет ответственность как рекламораспространитель, так и рекламодатель

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ За нарушение указанных требований несет ответственность как рекламораспространитель, так и рекламодатель

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Заявления о ненадлежащей рекламе БАДов поступили от «обычных граждан», уточнили в пресс-службе УФАС, их имена не подлежат разглашению. Согласно закону, реклама БАДов должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством (ст. 25 ФЗ «О рекламе»). Между тем такое предупреждение в рекламе отсутствует. В каждом выявленном случае рекламораспространителем является «Яндекс». «По результатам рассмотрения представленных материалов и полученных пояснений управлением возбуждены дела о нарушении Закона о рекламе. Если вина будет доказана, компании грозит штраф по статье 14.3 КоАП РФ»,— говорится во вчерашнем сообщении УФАС.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ведомства, одним из рекламодателей в жалобах названо ООО «Эдифарм», учредителем которого является Эдуард Захрабеков и его фармацевтический холдинг «БСС». Второй рекламодатель — ООО «Фарма-Принт» Александра, Артема Александровича и Ирины Александровны Филипповых. Госпожа Филиппова руководит Центрами фунготерапии в Москве и Петербурге. Нарушения коснулись витаминов и грибных БАДов. В пресс-службе холдинга «БСС» на запрос «Ъ-СПб» ответили, что заказа на рекламу ООО «Эдифарм» не было. «Сейчас разбираемся в ситуации»,— сказали в компании.

На момент подготовки материала в петербургском Центре фунготерапии Ирины Филипповой ситуацию не прокомментировали. В пресс-службе «Яндекса» от комментариев отказались.

В данный момент точный размер штрафа назвать невозможно, пояснили в петербургском УФАС, так как на сумму влияют разные составляющие. Елена Кузнецова, руководитель практики «Антимонопольное право» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», обращает внимание, что административная ответственность в виде штрафа может наступить в любом случае, даже если ФАС не выдаст предписание о прекращении нарушения. Такое нарушение требований к рекламе биологически активных добавок влечет наложение штрафа на юридических лиц от 200 до 500 тыс. рублей, поясняет юрист.

За нарушение указанных требований несет ответственность как рекламораспространитель, так и рекламодатель, продолжает госпожа Кузнецова. «Полагаю, в настоящее время УФАС проводит работу по установлению рекламодателей и в последующем также оценит их действия на соответствие Закону о рекламе»,— резюмирует представитель юридической фирмы.

Александра Тен