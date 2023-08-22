Смирно, суд идет

Уфимский гарнизонный военный суд вынес около 30 приговоров военнослужащим из Башкирии, которых признали виновными в оставлении части или неявке без уважительной причины на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации (ч. 5. ст. 337 УК РФ). Все они носят обвинительный характер. Суд апелляционной инстанции, как правило, оставляет их в силе. Юристы отмечают, что добиться оправдательных приговоров в судебных инстанциях по такому роду преступлений практически нереально.

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С начала этого года в Уфимском гарнизонном военном суде было вынесено около 30 приговоров в отношении военнослужащих из Башкирии, которых признали виновными в оставлении части или неявке без уважительной причины на службу продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации (ч. 5. ст. 337 УК РФ), следует из картотеки дел суда. Санкции по этой статье предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Первым осужденным жителем республики по этой части статьи стал 27-летний Салават Мирасов. Судом было установлено, что военнослужащий с целью уклонения от военной службы и не желая участвовать в СВО, не явился без уважительной причины из отпуска к месту службы в Чебаркуль. В военный комиссариат тот прибыл только в октябре после объявления частичной мобилизации. Обвиняемый вину признал. На суде он заявлял, что не прибывал на службу потому, что ухаживал за отцом, инвалидом второй группы. Суд, тем не менее, установил, что у больного есть сестра, которая помогала и продолжает ухаживать за родственником. В декабре Салавата Мирасова приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. В феврале приговор вступил в законную силу.

В Центральном окружном военном суде с начала этого года было рассмотрено около десяти апелляционных жалоб на приговор Уфимского военного суда. Практически все они были оставлены без изменения. Так, произошло, к примеру, с военнослужащим Савелием Ивановым, который в апреле был осужден, судя по опубликованному на сайте суда апелляционному определению, на пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд первой инстанции установил, что военнослужащий, «желая отдохнуть», не явился в октябре прошлого года в свою воинскую часть. В военный комиссариат Мишкинского и Бураевского районов Башкирии он прибыл только через два месяца. В апелляционных жалобах осужденный и его адвокат указывали, в частности, на «чрезмерно суровое наказание». Так, по их словам, Савелий Иванов не мог прибыть в часть своевременно, поскольку ухаживал за больной матерью. Также осужденный, указывается в жалобах, признал вину и раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления. В качестве смягчающего обстоятельства они предлагали учесть травму, которую тот получил в зоне СВО и учесть тот факт, что его командование не приняло до декабря своевременных мер по розыску своего военнослужащего и извещению его о необходимости явиться в часть.

Осужденный хотел смягчить приговор. Военный прокурор Уфимского гарнизона подполковник юстиции Виктор Радыгин просил оставить его в силе. Оставляя жалобы без удовлетворения, в апелляционной инстанции пришли к выводу, что суд первой инстанции учел необходимые обстоятельства при вынесении приговора и не совершил нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов.

По подсчетам «Ъ-Уфа», апелляционная инстанция дважды меняла приговоры военнослужащим из Башкирии — из-за неправильного применения правовых норм — Марселю Кандарову и Марселю Мусину. Так, господин Кандаров, проходя военную службу по контракту и не желая участвовать в СВО, в мае прошлого года не явился к месту службы. Его нашли сотрудники правоохранительных органов в Чишминском районе в сентябре. Марсель Мусин был признан виновным в неявке в срок без уважительных причин на службу в войсковую часть в Екатеринбурге, а затем в военный следственный отдел по Уфимскому гарнизону. Апелляционная инстанция переквалифицировала их деяния на более мягкую часть ст. 337 УК РФ. Первому военнослужащему смягчили приговор с пяти до трех лет, второму — с пяти с половиной до четырех лет.

Адвокат по уголовным делам Роман Петров отмечает, что в подобных судебных процессах по защите военнослужащих сложно выстраивать линию защиты, если в деле нет смягчающих обстоятельств. «В моей практике был подзащитный, который получил условный срок, — отметил юрист. — Не так давно ко мне обратилась супруга другого осужденного, которого приговорили к пяти годам лишения свободы. Очень суровый приговор, считаю. Изучив дело, пришел к выводу, что суд не учел смягчающие обстоятельства. Полагаю, что шансы на апелляцию хорошие».

Венера Хисамова