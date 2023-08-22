Сомнительный долг

Ростовский областной суд утвердил приговор бывшей главе администрации Куйбышевского района Ростовской области Наталье Мирющенко. По версии следствия, чиновница помогла предпринимателю выиграть госконтракт, а за это получила от него 2,7 млн руб., которые потратила на квартиру в Ростове. Наталье Мирющенко было назначено девять лет колонии за получение взятки и превышение полномочий. Сама она утверждала, что предприниматель должен был ей денег и просто возвращал долг. Защита экс-чиновницы обжаловала приговор, однако облсуд посчитал ее вину доказанной.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Приговор бывшей главе администрации Куйбышевского района Ростовской области Наталье Мирющенко вступил в законную силу. Ростовский областной суд оставил без удовлетворения жалобы чиновницы и ее адвоката, апелляционное определение опубликовано в картотеке суда.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Наталья Мирющенко пообещала своему знакомому, руководящему фирмой ООО «СМС-Юг», что окажет содействие в победе на аукционе по выбору подрядчика на ремонт детского сада, а в последующем беспрепятственно подпишет акты приемки работ. За это строитель якобы должен был дать ей деньги для покупки двухкомнатной квартиры в Ростове-на-Дону. Общая сумма взятки составила 2,7 млн руб., считают следователи.

Кроме того, Наталью Мирющенко обвинили в том, что в 2019 году она потребовала от этого же предпринимателя, чтобы он за свой счет отремонтировал крышу муниципального дома, где она проживала. Сумма, потраченная на ремонт, составила 445 тыс. руб.

Наталья Мирющенко была задержана 25 февраля 2021 года после получения денег и отправлена под домашний арест. В апреле 2023 года суд изменил ей меру пресечения на содержание в СИЗО.

Суд назначил чиновнице девять лет колонии общего режима и лишил ее права занимать определенные должности в госорганах в течение пяти лет после освобождения. Также суд постановил конфисковать ростовскую квартиру Натальи Мирющенко в доход государства.

Защита не согласилась с приговором и подала на него апелляционные жалобы в областной суд. Адвокат Людмила Лысенко заявила, что в суде не был доказан факт получения ее подзащитной взятки и приговор основан на предположениях. По мнению госпожи Лысенко, предприниматель задолжал Наталье Мирющенко денег и оговорил чиновницу, чтобы не возвращать их, и отомстить за проявленную принципиальность в работе (в частности за то, что она отказывалась подписывать акты о приемке выполненных работ, имея претензии к их качеству).

Сама Наталья Мирющенко в апелляционной жалобе заявила, что не покровительствовала ООО «СМС-Юг», а наоборот многократно выдвигала фирме претензии о качестве ремонта детского сада "Ручеек". В частности, администрация даже выиграла в арбитражном суде иск о взыскании с ООО «СМС-Юг» пени по муниципальному контракту.

При этом, по словам Натальи Мирющенко, она периодически занимала руководителю фирмы деньги. В 2019 году задолженность достигла около 600 тыс. руб., и они договорились, что мужчина будет перечислять ей по 25 тыс. руб., чтобы экс-чиновница хотя бы могла продолжать выплачивать ипотеку, взятую еще за девять месяцев до событий, указано в жалобе осужденной. Также в документе Наталья Мирющенкоподчеркнула, что на сегодняшний день долг предпринимателя перед ней составляет 308,5 тыс. рублей без обещанных процентов. Чиновница также настаивает, что ремонт крыши велся за счет ее средств.

Рассмотрев доводы жалоб, Ростовский облсуд оставил их без удовлетворения. "Вывод суда о виновности Мирющенко в содеянном соответствует установленным судом фактическим обстоятельствам дела и основан на собранных и исследованных в судебном заседании доказательствах, достоверность которых сомнений не вызывает", — сказано в апелляционном определении.

Кристина Федичкина