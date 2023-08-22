Афера по полной программе

По данным "Ъ", семь лет проведет в колонии один из главных IT-специалистов Фонда социального страхования (ФСС) России Николай Евдокимов, участвовавший в разработке и создании единой интегрированной информационной системы (ЕИИС) «Соцстрах». После увольнения из фонда программист зарегистрировал на свою организацию права на 46 подсистем НИИС, чем причинил, как посчитало следствие, ущерб ФСС на сотни миллионов рублей. Сам господин Евдокимов свою вину так и не признал, а его адвокаты настаивают, что права на результаты интеллектуальной деятельности не могут быть предметом хищения. Ранее похожие обвинения предъявлялись бывшему зампреду ФСС Сергею Ковалевскому, но он скончался, не дождавшись решения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Процесс по делу обвиняемого в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) 55-летнего Николая Евдокимова шел в Дорогомиловском райсуде Москвы с конца прошлого года.

Николай Евдокимов занимал руководящие должности в ФСС на протяжении шести лет, с февраля 2003 года, пройдя путь от замначальника отдела программного обеспечения Департамента информационного обеспечения, до заместителя руководителя Департамента эксплуатации и технического обслуживания информационных технологий фонда.

При этом и до прихода в ФСС и после увольнения из него Николай Евдокимов являлся гендиректором ООО «Открытые информационные технологии» (впоследствии — «Нист»), организации—разработчика ЕИИС «Соцстрах». Одной из основных задач IT-специалиста была установка, сопровождение и обеспечение работоспособности программ общего пользования и подсистем ЕИИС в ФСС.

По некоторым данным, имея доступ к исходным кодам «Соцстраха» и являясь программистом по специальности, он мог внести любые изменения в систему, выявить которые другим сотрудникам фонда было практически невозможно.

В 2014 году Николай Евдокимов зарегистрировал на «Нист» исключительные права на программы для подсистемы ЕИИС. Ущерб от этих действий эксперты оценивали в диапазоне от 213 млн до 310 млн руб. ФСС подал к господину Евдокимову гражданский иск о возмещении ущерба с требованием об аресте всех зарегистрированных на его компанию программ и признании недействительной государственной регистрации программ для ЭВМ — 46 подсистем ЕИИС «Соцстрах».

Сам господин Евдокимов, остававшийся во время следствия и суда под подпиской о невыезде, свою вину так и не признал. Однако суд посчитал, что участие в мошенничестве подтверждается собранными доказательствами, и приговорил его к семи годам заключения, штрафу в 500 тыс. руб. с лишением права в течение двух лет занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Николай Евдокимов был взят конвоем под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО.

«Защита считает приговор противоречащим закону и здравому смыслу»,— заявила "Ъ" адвокат осужденного Мария Зазирная. По ее словам, если следовать логике приговора, то ФСС РФ на протяжении девяти лет распоряжается отсутствующими у него исключительными правами на программы, входящие в ЕИИС «Соцстрах», путем заключения лицензионных договоров с исполнителями по госконтрактам на модернизацию ЕИИС. «То есть совершает многомиллиардное необоснованное расходование бюджетных средств»,— подчеркнула госпожа Зазирная. Она напомнила, что еще в 2018 году тот же Дорогомиловский суд постановил вернуть уголовное дело прокурору, в том числе по причине отсутствия описания в обвинении того, что и как у потерпевшего похищено. При этом использовалась ссылка на решение арбитражного суда 2014 года о том, что ФСС РФ является правообладателем программ, несмотря на их регистрацию в реестре Роспатента на другое лицо.

«До тех пор пока это решение арбитражного суда не отменено, не может быть признано и то, что ФСС РФ утратил права на программы»,— считает адвокат.

Защитница убеждена, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, например программы, не могут быть предметом хищения.

«Поэтому данный приговор представляет собой пример игнорирования закона»,— заключила адвокат.

Николай Евдокимов стал не первым высокопоставленным сотрудником ФСС РФ, который был привлечен к уголовной ответственности за хищения прав на программы фонда. Как рассказывал "Ъ", обвинения в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 285 УК РФ и ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) были предъявлены Сергею Ковалевскому, который сначала был советником главы ФСС РФ, а затем зампредом, отвечавшим за информатизацию ведомства и курировавшим деятельность Николая Евдокимова. Претензии к уже бывшему зампреду фонда возникли только в 2013 году, после чего начались судебные споры ведомства с Сергеем Ковалевским, которые фонд выиграл в арбитраже в 2014–2015 годах. Претензии были связаны с цифровизацией фонда, в том числе с созданием все той же системы «Соцстрах». В 2005 году господин Ковалевский зарегистрировал на себя права использования системы, но при этом скрыл и от ФСС, и от Роспатента, что сам ее алгоритм был запатентован еще в 1991 году. Сергей Ковалевский, как подсчитали следователи ФСБ, успел получить около 3,7 млрд руб. бюджетных денег, а после увольнения требовал, правда, безуспешно, еще 1,7 млрд. Свою вину в злоупотреблениях Ковалевский признал, а уголовное дело прекратили за истечением сроков давности. Решение суда по второму обвинению он не услышал, так как скоропостижно скончался весной этого года.

Сергей Сергеев