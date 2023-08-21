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Коммерсантъ FM
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В Марий Эл ликвидировали старейшую правозащитную организацию «Человек и закон»

Верховный суд Марий Эл в понедельник принял решение о ликвидации межрегиональной общественной правозащитной организации «Человек и закон» (признана иностранным агентом). Об этом сообщили сами правозащитники в Telegram-канале.

Иск был подан управлением Минюста РФ по республике в январе 2023 года после внеплановой проверки правозащитной организации. Среди претензий — работа правозащитников в тех регионах, где у них не было своего представительства, нарушение закона об иностранных агентах и несоответствие деятельности уставным целям (например, «Человек и закон» помогала людям, живущим с ВИЧ, что не было прописано в документах).

«Человек и закон» была основана в Марий Эл в 1999 году. Председателем организации является Ирина Протасова. Правозащитники оказывали юридическую помощь гражданским активистам, пострадавшим от действий правоохранительных органов, заключенным и семьям с детьми.

В 2014 году организация была признана иностранным агентом. В конце 2019-го Минюст уже подавал иск о ее ликвидации. Однако в 2020-м Верховный суд Марий Эл отказал в удовлетворении этого требования.

О ликвидации Сахаровского центра по иску Минюста — в публикации «Ъ» «Сахаровский центр стал историей».

Кирилл Антонов, Казань

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