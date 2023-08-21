«ВСГЦ» инвестирует 30 млрд рублей в мясоперерабатывающий комбинат под Псковом

Компания «ВСГЦ» (входит в «Великолукский агропромышленный холдинг») инвестирует более 30 млрд руб. в строительство мясоперерабатывающего комбината в Псковской области. Об этом сообщается 21 августа на сайте Минэкономразвития РФ.

Планируется, что производительность нового комбината составит порядка 284 тыс. тонн полуфабрикатов и готовой продукции. Запустить предприятие предполагается в I квартале 2024 года года, выйти на проектную мощность — к 2028 году. Продукцию из Псковской области намерены поставлять не только в российские регионы, но и экспортироваться за границу — например, на Кубу, во Вьетнам и в Гонконг.

В пресс-службе Минэкономразвития также уточнили, что «ВСГЦ» заключила с псковскими властями соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Этот механизм гарантирует инвестпроекту неизменность условий предпринимательской деятельности — налогов, таможенного регулирования, условий землепользования, градостроения.

Согласно данным базы СПАРК, за 2022 год ООО «ВСГЦ» отчиталось о выручке в размере 23 млрд рублей при чистой прибыли — 6,5 млрд рублей. Владельцем компании является Владимир Подвальный. По данным РБК Петербург, ему также принадлежат ООО «Великолукский свиноводческий комплекс», ОАО «Великолукский мясокомбинат» и ООО «Рассвет» и парк аттракционов «Диво-Остров» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургская компания ООО «СК "Балтийский берег"» отремонтирует мост под Псковом за 217 млн рублей.

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