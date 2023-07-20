Петербургская компания отремонтирует мост под Псковом за 217 млн рублей

ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области» определило подрядчика по выполнению работ по капитальному ремонту моста через реку Уда в Бежаницком районе региона. Контракт на сумму 217,6 млн рублей будет подписан с петербургской компанией ООО «СК "Балтийский берег"», сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет заняться устройством двух крайних опор и пролетного строения, отремонтировать систему водоотвода и трубопроводы, заменить мостовое полотно, установить барьерное и перильное ограждение, укрепить откосы насыпей. Все работы нужно будет завершить до конца ноября 2024 года.

ООО «СК "Балтийский берег"» зарегистрировано в городе Пушкин под Петербургом в 2007 году. По данным базы СПАРК, за 2022 год выручка компании составила более 1 млрд рублей при чистой прибыли более 22 млн рублей. В портфеле госзаказов значатся 80 заключенных госконтрактов на общую сумму 12,6 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге определен подрядчик по ремонту плотины на реке Кузьминка в Колпинском районе за 144 млн рублей.

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