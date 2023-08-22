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Растраты оказались детскими

Экс-главе института изучения семьи назначили условный срок за хищения

Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам заключения условно бывшего руководителя федерального государственного бюджетного научного учреждения (ФГБУ) «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Татьяну Волосовец, признав ее виновной в крупной и особо крупной растратах. Возглавляя институт, женщина активно пользовалась должностными привилегиями, выписывая себе премии и гонорары за невыполненные работы.

Татьяна Волосовец

Татьяна Волосовец

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Татьяна Волосовец

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Находившаяся под запретом определенных действий Татьяна Волосовец приехала в суд в сопровождении адвоката, наотрез отказавшись общаться с журналистами. Приговор выслушала молча и, лишь когда поняла, что получила условный срок, тихо заплакала.

Накануне в прениях прокурор попросил приговорить подсудимую к реальному заключению на четыре года. Суд согласился со сроком, но изменил вид наказания. При этом были учтены как положительные характеристики подсудимой, так и тот факт, что к уголовной ответственности известный в области педагогики ученый (более 20 лет проработала в данной сфере) привлекается впервые.

Не отправив Татьяну Волосовец в колонию, суд удовлетворил иск Института изучения детства, семьи и воспитания, признанного потерпевшей стороной по делу, взыскав с осужденной ущерб более чем на 4 млн руб.

О махинациях со средствами института стало известно в августе 2021 года в ходе плановой выездной проверки межрегионального контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства. Тогда было установлено, что Татьяна Волосовец выписала себе два крупных гонорара за якобы выполненные для института работы — они и составили основную сумму ущерба по делу. К этому добавилась и стимулирующая премия в размере 82,4 тыс. руб., которую назначенная на должность директора Татьяна Волосовец также выписала себе.

Кроме того, став директором института, Волосовец сдала в аренду своей же организации личный BMW 420d. Причем институт арендовал спорткар-купе для организации рабочих поездок своего директора. Татьяна Волосовец, как было установлено в ходе следствия, использовала BMW преимущественно по выходным и праздникам. Теперь автомобиль будет передан ФГБУ в счет погашения причиненного ущерба.

Материалы проверки были переданы из казначейства в следственное управление СКР по Восточному административному округу Москвы, где против Татьяны Волосовец возбудили несколько уголовных дел. 3 мая этого года они были объединены в одно производство. По данным следствия, женщина дважды совершила особо крупные растраты государственных средств, что было квалифицировано по соответствующей ч. 4 ст. 160 УК РФ, а еще одну аферу следствие, а потом и суд признали крупной растратой (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Сама Татьяна Волосовец вину не признала, заявляя, что все научные статьи и работы ею были подготовлены в рамках реализации заданий, поступивших из Министерства просвещения.

Это подтвердил и один свидетель из министерства, но каким образом эти работы оплачивались и подробности заключенных соглашений, он пояснить не смог. По поводу сданного в аренду институту BMW 420d подсудимая поясняла, что машина использовался ею только для рабочих поездок. По ее словам, автомобилем могли пользоваться и другие сотрудники института.

Осужденная и ее защита обсуждать приговор отказались. Гособвинение примет решение о подачи апелляционного представления после изучения текста судебного решения, которое пока не готово.

Алексей Соковнин

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