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Праздник детства и кошелька

Профессора Российской академии образования обвинили в растратах на саму себя

Как стало известно “Ъ”, СКР заподозрил в особо крупной растрате Татьяну Волосовец, руководившую двумя институтами по изучению проблем детства и семьи. По версии следствия, профессор расхищала выделенные государством средства системно: она выписывала себе премии, оплачивала свои же собственные научные труды и даже сдала в аренду институту личный BMW, который и арестовало следствие для возмещения ущерба.

Татьяна Волосовец, 2017 год

Татьяна Волосовец, 2017 год

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Татьяна Волосовец, 2017 год

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

По данным “Ъ”, финансовым аспектом научно-педагогической деятельности 58-летнего профессора Российской академии образования (РАО) Волосовец заинтересовалось следственное управление СКР по Восточному административному округу Москвы. Его сотрудники возбудили в отношении госпожи Волосовец сразу несколько уголовных дел, которые 3 мая были объединены в одно производство. По версии следствия, как минимум дважды она совершила особо крупные растраты государственных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а еще одна, предположительно, совершенная ею афера пока считается просто крупной и была квалифицирована следствием по ч. 3 той же статьи УК.

СКР полагает, что все три махинации приходятся на 2018–2020 годы, когда госпожа Волосовец возглавляла Федеральное государственное бюджетное научное учреждение РАО Институт изучения детства, семьи и воспитания. На официальном сайте института сказано, что он является «носителем ценностей воспитания, центром научных и практических знаний и главной площадкой воспитания детей». Именно в этой организации, по данным ее сайта, «определяются стратегические приоритеты развития воспитания в России».

Следствию удалось установить, что, возглавляя институт, Татьяна Волосовец активно пользовалась должностными привилегиями. Начинала она, по данным СКР, выписав себе в 2018 году так называемые стимулирующие премии на общую сумму 82 463 руб.

Став и. о. директора института в 2019 году, госпожа Волосовец, как полагает следствие, незаконно вознаградила себя и ближайших подчиненных на общую сумму более 1 млн руб.— ущерб пока еще не подсчитан полностью.

К концу того же года, фигурантка, по версии следствия, стала брать у института подряды на выполнение научных работ по изучению проблем детства в рамках госзадания и сама же себе их оплачивать. Наконец, директор Института изучения детства Волосовец, как полагает СКР, сдала в аренду организации свой личный BMW 420d. Институт арендовал спорткар-купе для организации рабочих поездок своего директора, но госпожа Волосовец, как следовало из отчета сопровождающих расследование оперативников ГУЭБиПК МВД, использовала BMW преимущественно по выходным и праздникам.

Какие суммы были истрачены институтом на научные изыскания профессора Волосовец в области педагогики и аренду ее автомобиля, следствие еще подсчитывает.

Получить комментарии самой подозреваемой или ее коллег “Ъ” не удалось. В Институте изучения детства сообщили, что «не будут обсуждать данную тему». Тем не менее из базы данных столичных судов известно, что институт подал к своему бывшему руководителю иск о взыскании «необоснованного обогащения», а следствие для погашения ущерба по делу арестовало BMW госпожи Волосовец.

Профессор Волосовец является ученым в области педагогики. В частности, она уже более 20 лет является координатором «Российско-фламандского сотрудничества в области образования». В последнее время госпожа Волосовец руководит еще одним госучреждением РАО — Институтом психолого-педагогических проблем детства.

Сергей Машкин

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