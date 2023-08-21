Производители в ФРГ заявили о нерентабельной работе из-за дешевых удобрений РФ

Немецкие фермеры продолжают использовать российские удобрения, которые не подпадают под санкции стран Евросоюза. Как пишет Bild, это связано с тем, что рост стоимости произведенных в ФРГ удобрений составляет до 150%.

Отказ немецких производителей от дешевого российского газа приводит к тому, что «газоемкое производство азотных и аммиачных удобрений постепенно становится нерентабельным», поскольку цены на газ выросли на 40%. На этом фоне импорт российских удобрений в ЕС увеличился в пять раз в 2022 году.

В феврале немецкий химический концерн BASF объявил о закрытии аммиачного завода в Людвигсхафене. По данным Bild, закрыть производство в ближайшее время может SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, которая также сообщила о трудностях в связи с импортом дешевых удобрений из России в Германию.

Лусине Баласян