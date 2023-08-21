Прирост цен на услуги в Татарстане замедлился из-за переноса индексации ЖКУ

В Татарстане годовой прирост цен на услуги в прошлом месяце замедлился до 7,5% после 9,4% в июне в связи с переносом индексации ЖКУ. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тарифы на ЖКУ выросли в Татарстане в июле 2022 года, а этим летом индексации не было, ее перенесли на декабрь 2022-го.

Кроме того, снизился годовой прирост цен на авиабилеты экономкласса. Это произошло, поскольку в 2022 году их стоимость выросла сильнее из-за увеличения затрат перевозчиков на обслуживание парка самолетов и закупку авиакеросина.

В пресс-службе добавили, что годовая инфляция в целом в Татарстане по итогам июля составила 3%.

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"Ъ-Казань"