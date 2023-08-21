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Коммерсантъ FM
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Китай и ЮАР поддержали расширение БРИКС

Президент ЮАР Сирил Рамафоса и МИД Китая в преддверии саммита БРИКС заявили о поддержке расширения объединения. С поддержкой включения новых членов ранее выступали и другие страны союза. По данным Financial Times, по итогам саммита в ЮАР, в БРИКС могут быть приняты несколько стран.

Господин Рамафоса, который принимает в августе саммит БРИКС, выступил за его расширение во время обращения к нации. «Более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС, и еще несколько стран выразили заинтересованность в том, чтобы стать частью семьи БРИКС. Южная Африка поддерживает расширение членства в БРИКС»,— сказал он. Речь господина Рамафосы приводится на сайте президента ЮАР. По мнению президента ЮАР, расширенный БРИКС станет «разнообразной группой стран с разными политическими системами, которые разделяют общее стремление к более сбалансированному глобальному порядку».

Министерство иностранных дел КНР поддержало расширение в комментарии «РИА Новости». «Китай всегда был убежден, что БРИКС представляет собой открытый и инклюзивный механизм, Пекин поддерживает процесс расширения БРИКС и приветствует скорейшее вступление в "большую семью" БРИКС большего количества партнеров-единомышленников»,— отметил МИД Китая.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в августе также высказывались в пользу включения новых членов в БРИКС. Господин Лавров говорил, что это «существенно укрепит данное объединение и повысит его вес в мировых делах», господин Песков отмечал, что это будет «способствовать дальнейшему развитию и укреплению этой организации».

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в начале августа говорил, что его страна также поддерживает расширение БРИКС. По его мнению, к союзу могут присоединиться Аргентина и Саудовская Аравия. Официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи в начале августа отрицал публикации СМИ о том, что его страна против расширения. Он отмечал, что Индия подходит к этому вопросу «непредвзято и с позитивным настроем».

Официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны, сообщали ранее власти ЮАР. Собеседник Financial Times считает маловероятным, что все они сразу будут приглашены в союз. Ожидается, что будут определены критерии для вступления.

О потенциальном расширении объединения — в материале «Ъ» «Чемпионат мира по БРИКС».

Леонид Уварчев

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