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Коммерсантъ FM
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Осужденный за расстрел в Пермском университете не смог оспорить группу инвалидности

Свердловский райсуд Перми отказал пожизненно осужденному Тимуру Бекмансурову в требованиях к бюро социально-медицинской экспертизы, сообщает «РИА Новости». Бекмансуров добивался отмены решения об установлении ему III группы инвалидности и назначении II группы.

Инвалидом он стал в результате ампутации части ноги после получения ранения при нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Тогда погибли шесть человек, несколько десятков пострадали. Осужденный полагает, что III группа инвалидности не в полной мере учитывает его состояние.

Представители бюро медико-социальной экспертизы настаивали, что группа была установлена верно, что подтверждается результатами медико-социальной экспертизы, проведенной в Свердловской области. Согласно резолютивной части решения, в итоге в удовлетворении требований Бекмансурову было отказано.

О приговоре Тимуру Бекмансурову — в материале «Ъ» «Суд не смягчился к пермскому стрелку».

Дмитрий Астахов, Пермь

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