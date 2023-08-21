При поддержке «ЕвроХима» в Усолье состоялся культурный фестиваль «Строганов Фест на Каме»

Фестиваль «Строганов Фест» пришел на усольскую землю во второй раз. Участники и гости познакомились с историей и культурой Строгановских вотчин через музыку, живопись, локальный кулинарный код, современные форматы и технологии, местные традиции и ремесла.



Награждение работников ЕвроХим-УКК

Фото: Андрея Чунтомова

Роман Филиппов, глава дивизиона «Горнорудный» АО «МХК «ЕвроХим»:

– Для компании «ЕвроХим» это часть масштабной программы «Сохраняем традиции», которая позволяет не только исследовать, но и сохранять и продвигать локальное культурное наследие в современных условиях. Компания «ЕвроХим» уделяет большое внимание развитию жизненно важных направлений – науки и образования, культуры и спорта во всех регионах своего присутствия, демонстрирует комплексный подход к реализации понятия «социальная ответственность».Когда мы искали идею фестиваля, то основывались на историческом наследии. Усольская земля этим очень богата. И наша основная идея – объединение этих возможностей, чтобы на эту землю приезжало как можно больше туристов, посещало исторические истоки, города Усолье и Березники.

Усольские муралы

Фото: Андрея Чунтомова

Большой интерес у публики вызвала презентация проекта «СТРОГАНОВ-АРТ: Усольские муралы». Семь художников из разных городов России представили гостям свои работы в формате муралов – настенных росписей, которые теперь украшают проемы торговых палат вокруг колокольни.

Министр культуры Платонова А.В.

Фото: Андрея Чунтомова

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

– Строгановы когда-то показали нам пример того, как важно смотреть на всю свою деятельность комплексно и стратегически, как важно думать не только о своем деле, ведь без экономики тоже очень сложно ждать прекрасной культуры и прекрасного образования. Строгановы показали, что одно дополняет другое: без школ, без театров, без культуры, без художников бизнесу тоже хуже и перспектив у него меньше.

Усолье –то место, где эта философия, жизненный уклад и подход Строгановых материализовались. И действительно, за каждым поворотом здесь что-то прекрасное. За каждым поворотом – очень вдохновляющая история. Вдохновляющая нас с вами, сегодняшних жителей Пермского края, на достижения.

Шоу Бефстроганов

Фото: Андрея Чунтомова

Как и в прошлом году, не обошлось и без уже традиционного блюда – бефстроганова. На кулинарное шоу «Бефстроганов через столетия съехались лучшие мастера кулинарного искусства Перми: Лариса Плакхина, Григорий Хорошавцев, Сергей Юрин, Илья Рудаков и Степан Еславский. Все гости фестиваля не только узнали секреты приготовления бефстроганова, но и бесплатно продегустировали блюдо.

В торжественной обстановке на главной сцене наградили лучших сотрудников Усольского калийного комбината. В этом году калийный гигант празднует свое 15-летие. За это время были построены промышленные объекты, здания и сооружения. Предприятие продолжает строиться и развиваться. Параллельно на территории города Березники возводится современный жилой микрорайон.

Награды губернатора сотрудникам ЕвроХим-УКК

Фото: Андрея Чунтомова

Дмитрий Токарев, исполнительный директор ООО «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат»:

– Мы не сомневаемся, что фестиваль нашел отклик в сердцах горожан и гостей фестиваля. Мы планируем сделать это событие ежегодным. Сотрудники Усольского калийного комбината – это жители Березников, Усолья и Соликамска. Они продолжатели истории, наследники вотчин Строгановых. И поэтому наша социальная ответственность – это не пустой звук. Мы строим новый жилой микрорайон, ремонтируем дороги, проводим фестиваль для того, чтобы людям интереснее жилось, чтобы у людей было желание оставаться на местах, развиваться, растить своих детей и работать на наших предприятиях.

После чествования передовиков производства любители музыки насладились концертной программой с участием ведущего солиста Пермского театра оперы и балета Гарри Агаджаняна, солистки «Урал-Оперы» НатальиБуклаги, фолк-группы «Рунара» (г. Барнаул) и группы «Неизвестный композитор» (г. Москва).

Фестиваль был насыщен и мастер-классами. Так, каждый мог принять участие в семейном архитектурном проекте-картонии «Строим Усолье». Сотни ярких фотографий сделаны в арт-объектах и фотозонах. Не обошлось и без искусства современности – лаундж-зоны, ну а диджей-сеты не оставили никого равнодушными.

Валентина Норина, гость фестиваля:

– Фестиваль оставил яркую палитру приятных эмоций от участия в мастер-классах, музыкальных гостей, эстетики и многообразия площадок! Очень высокий уровень организации!

Наталья Кочнева-Самойлова, гость фестиваля:

– Прогулялись, отдохнули, поучаствовали в мастер-классах, получили массу приятных эмоций! Огромная благодарность «ЕвроХиму» за организацию праздника! Красочное оформление, бесплатные мастер-классы, уютные фотозоны, кулинарное шоу… Приятно, что возрождаются народные традиции!

Главная сцена фестиваля

Фото: Андрея Чунтомова

Фестиваль «Строганов Фест на Каме» проводится при поддержке администрации города Березники, АНО «Центр культурных инициатив «Сирин» и генерального спонсора фестиваля – «ЕвроХим – Усольский калийный комбинат». Усольский калийный комбинат поддерживает культурно-просветительские, образовательные, спортивные, экологические и благотворительные инициативы Березников и региона в целом.

ООО «ЕвроХим-УКК»