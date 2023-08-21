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Нижний Новгород получит первый «Метеор 120Р» до конца августа

Первый «Метеор 120Р» для Нижнего Новгорода будет спущен на воду до конца августа. Как выяснил «Ъ-Приволжье», судно уже полностью готово и стоит на берегу у причальной стенки на верфи Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева (ЦКБ по СПК) в Чкаловском районе Нижегородской области. В рамках выездного заседания совета Госдумы РФ по вопросам развития речного пассажирского транспорта его продемонстрировали спикеры российского парламента Вячеславу Володину.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Всего до конца года для Нижегородской области планируется построить три «Метеора». Они начнут работу на маршрутах в навигацию 2024 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее Нижегородская область планировала в 2023-2024 годах по схеме льготного лизинга закупить у ЦКБ по СПК два «Метеора 120Р». Первое судно планировалось поставить в Нижний Новгород в июле. Суда будут работать на регулярных пассажирских маршрутах в Казань и Кострому. Также их планируется использовать на экскурсионных маршрутах до Городца и Макарьева.

В региональном минтрансе осенью 2022 года говорили, что поездки на «Метеорах» планируется субсидировать за счет бюджетных средств. В 2023 году на эти цели хотели направить до 91 млн руб. Если отказаться от субсидирования этого вида перевозок и сделать стоимость билетов сопоставимой с уровнем затрат, пассажиропоток на СПК резко упадет, считают в министерстве.

Андрей Репин

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