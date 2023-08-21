На ремонт музея Шаляпина направят до 3 млн рублей

Национальный музей Башкирии ищет подрядчика для ремонта музея музыки имени Федора Шаляпина, который был создан в восстановленном особняке купцов Соловьевых на улице Свердлова, 86 в Уфе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет около 3 млн руб. Итоги аукциона подведут 29 августа. Работы профинансирует бюджет республики.

Согласно аукционной документации, исполнитель должен за 75 дней со дня заключения контракта отделать цоколь музея керамогранитом, расширить его козырек, обустроить пандус, покрасить стены и потолки внутри здания водоэмульсионной краской, предусмотреть там ремонт дверных и оконных наличников с сохранением оригинального дизайна и так далее.

Особняк является выявленным объектом культурного наследия.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в особняке разместятся экспозиционные залы, связанные с известным певцом: «Дом с фонарем», «Приезд в Уфу Шаляпина», «Мировая слава», «Вид из окна» и так далее. В экспозициях используют мебель, витрины, гардероб, стилизованные под эпоху Шаляпина.

Венера Хисамова

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