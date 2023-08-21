Полиция начала проверку после стрельбы возле кафе в Анапе

Полиция проводит проверку по факту стрельбы из травматического пистолета возле кафе в Анапе, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что конфликт произошел между посетителями заведения. Чтобы успокоить зачинщиков потасовки, охранник кафе выстрелил несколько раз из травматического оружия в воздух.

В Telegram-каналах появилось видео, в котором утверждается, что пуля якобы отрекошетила и попала в проходившую мимо девушку. Травму руки потерпевшая показывает в видео.

Вместе с тем в полиции отмечают, что в больницу Анапы и местный отдел МВД не обращались граждане с характерными ранениями. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram