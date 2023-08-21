Краевой арбитражный суд принял к производству иск о самобанкротстве экс-депутата заксобрания

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск о признании банкротом бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина. Это следует из картотеки суда. С иском в суд обратился сам господин Плюснин, сумма его долга составила чуть больше 57 млн руб., имущество должника арестовано. Обоснованность иска будет рассмотрена арбитражным судом 27 сентября 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2022 году экс-депутату было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии краевого СУ СКР, господин Плюснин фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке, однако формально исполнение контракта осуществляла фирма его сына. Впоследствии обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.