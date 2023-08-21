Краевой арбитражный суд принял к производству иск о самобанкротстве экс-депутата заксобрания

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск о признании банкротом бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина. Это следует из картотеки суда. С иском в суд обратился сам господин Плюснин, сумма его долга составила чуть больше 57 млн руб., имущество должника арестовано. Обоснованность иска будет рассмотрена арбитражным судом 27 сентября 2023 года.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В 2022 году экс-депутату было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. По версии краевого СУ СКР, господин Плюснин фактически руководил строительством дома для сирот в Добрянке, однако формально исполнение контракта осуществляла фирма его сына. Впоследствии обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.