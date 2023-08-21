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Коммерсантъ FM
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Пятый тур

«Динамо»—ЦСКА 2:1

Нгамалё, 46; Смолов, 83 (пен.) — Заболотный, 6.

«Балтика»—«Урал» 0:1

Каштанов, 49 (пен.).

«Краснодар»—«Локомотив» 1:1

Ахметов, 47 — Антон Миранчук, 90+8.

«Сочи»—«Ростов» 4:0

Крамарич, 16, 28; Джорджевич, 28; Медведев, 78.

«Факел»—«Пари Нижний Новгород» 2:0

Марков, 75; Долгов, 90+2. Удаление: Александров («Нижний Новгород»), 56 (2 ж. к.).

«Спартак»—«Зенит» 1:3

Соболев, 81 (пен.) — Джикия, 32 (автогол); Вендел, 73; Кассьерра, 90+4.

«Ахмат»—«Оренбург» 4:0

Тимофеев, 9; Бериша, 24; Ильин, 35; Камилу, 86.

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Краснодар»4109:213
2. «Урал»4108:313
3. «Динамо»31111:910
4. «Зенит»31110:510
5. ЦСКА30212:89
6. «Спартак»30212:109
7. «Крылья Советов»22112:88
8. «Ростов»2127:117
9. «Сочи»2038:76
10. «Локомотив»1319:96
11. «Ахмат»2039:86
12. «Рубин»1226:115
13. «Нижний Новгород»1132:54
14. «Факел»1045:103
15. «Балтика»1043:83
16. «Оренбург»0143:121

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