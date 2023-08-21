В Н П М О 1. «Краснодар» 4 1 0 9:2 13 2. «Урал» 4 1 0 8:3 13 3. «Динамо» 3 1 1 11:9 10 4. «Зенит» 3 1 1 10:5 10 5. ЦСКА 3 0 2 12:8 9 6. «Спартак» 3 0 2 12:10 9 7. «Крылья Советов» 2 2 1 12:8 8 8. «Ростов» 2 1 2 7:11 7 9. «Сочи» 2 0 3 8:7 6 10. «Локомотив» 1 3 1 9:9 6 11. «Ахмат» 2 0 3 9:8 6 12. «Рубин» 1 2 2 6:11 5 13. «Нижний Новгород» 1 1 3 2:5 4 14. «Факел» 1 0 4 5:10 3 15. «Балтика» 1 0 4 3:8 3 16. «Оренбург» 0 1 4 3:12 1