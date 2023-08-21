«Динамо»—ЦСКА 2:1
Нгамалё, 46; Смолов, 83 (пен.) — Заболотный, 6.
«Балтика»—«Урал» 0:1
Каштанов, 49 (пен.).
«Краснодар»—«Локомотив» 1:1
Ахметов, 47 — Антон Миранчук, 90+8.
«Сочи»—«Ростов» 4:0
Крамарич, 16, 28; Джорджевич, 28; Медведев, 78.
«Факел»—«Пари Нижний Новгород» 2:0
Марков, 75; Долгов, 90+2. Удаление: Александров («Нижний Новгород»), 56 (2 ж. к.).
«Спартак»—«Зенит» 1:3
Соболев, 81 (пен.) — Джикия, 32 (автогол); Вендел, 73; Кассьерра, 90+4.
«Ахмат»—«Оренбург» 4:0
Тимофеев, 9; Бериша, 24; Ильин, 35; Камилу, 86.
Турнирная таблица