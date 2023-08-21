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Коммерсантъ FM
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Сотрудники МЧС получили сроки в результате возгорания

По делу о взятке пожарных приговорили к отправке в колонию

Савеловский суд Москвы вынес приговор сотрудникам МЧС Роману Завражнову и Руслану Толстолыткину. Они обвинялись в том, что за взятку оформили бизнесмену, у компании которого сгорело складское помещение, документы, позволяющие получить страховые выплаты. В итоге господин Завражнов получил 5,5 года колонии, господин Толстолыткин — 7 лет.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Пожар, последствия которого дали основание для возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников МЧС, произошел 10 марта 2019 года на 1-й Магистральной улице столицы в трехэтажном складском здании, принадлежавшем ООО «Профис Недвижимость». При этом пострадали помещения научно-вспомогательного фонда Музея имени Андрея Рублева, где хранились 62 копии древних фресок Феофана Грека и копия алтаря храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря, которые часто вывозили для показа за рубеж.

После ЧП была назначена доследственная проверка, провести которую начальник 1-го отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления по Северному округу ГУ МЧС России по Москве Руслан Толстолыткин поручил старшему дознавателю отдела Роману Завражнову. Для выяснения причин возгорания была назначена пожарно-техническая экспертиза. Еще до того, как она завершилась, выяснилось, что у проверяющих могут возникнуть вопросы к ООО «Компания "Оберег"», установившему противопожарное оборудование в складских помещениях. Заказчиком же работ являлся тогдашний гендиректор «Профис Недвижимости» Ваган Арутюнян. Если бы версия некачественной установки оборудования подтвердилась, то ООО «Профис Недвижимость» могли бы отказать в выплате страховки.

Чтобы избежать такого развития событий, Ваган Арутюнян, по материалам дела, решил дать дознавателю и его начальнику взятку, чтобы те составили экспертное заключение о случайных причинах возникновения пожара и вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Гендиректор ООО «Компания "Оберег"» Сергей Ковалев, которого, по данным следствия, господин Арутюнян привлек в качестве посредника, передал предложение бизнесмена начальнику отдела Толстолыткину. Тот согласился и в ходе последующих переговоров стороны сошлись на 500 тыс. руб., которые предприниматель должен был передать после получения им на руки «нужных» результатов экспертизы и постановления об отказе в возбуждении дела. Роман Завражнов и Руслан Толстолыткин подготовили необходимые документы, которые отдали через посредников Вагану Арутюняну. 17 мая 2019 года Сергей Ковалев передал Руслану Толстолыткину конверт с 500 тыс. руб. возле станции метро «Динамо».

Однако 20 мая господин Ковалев был задержан оперативниками столичного УФСБ, которые оказались осведомлены о коррупционных переговорах. Задержанный во всем признался, дал показания на сотрудников МЧС и был оставлен в ранге свидетеля.

Роман Завражнов и Руслан Толстолыткин после того, как их задержали, вину признавать отказались. Так, подполковник утверждал, что в полученном конверте были не деньги, а фотографии здания склада до обрушения, которые были нужны экспертам. А Роман Завражнов заявил, что ни о каких деньгах не слышал и в глаза их не видел. Сотрудникам МЧС тем не менее предъявили обвинение по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение крупной взятки в организованной группе).

Судебные слушания начались в Савеловском суде в августе 2021 года, но затянулись на два года. В суде спасатели по-прежнему отрицали вину.

При этом в ходе заседаний стало известно, что официально пожарные не выносили постановления об отказе в возбуждении дела, поскольку были задержаны до завершения экспертизы. С учетом этого обвинение настаивало на том, что сотрудники МЧС, желая получить деньги, попросту передали Вагану Арутюняну подложные документы, на основании которых фирма последнего получила страховую выплату.

В прениях прокурор потребовал признать подсудимых Завражнова и Толстолыткина виновными и приговорить каждого к девяти годам заключения. Адвокаты настаивали на их оправдании в связи с недоказанностью вины. В результате суд назначил подсудимым Завражнову и Толстолыткину пять с половиной и семь лет колонии строгого режима соответственно. При этом господин Завражнов должен будет выплатить штраф в размере 1,5 млн руб., а господин Толстолыткин — 2,5 млн руб. Адвокаты заявили “Ъ”, что обжалуют «несправедливый приговор».

Отметим, что в июле этого года был осужден и Ваган Арутюнян. По обвинению в даче взятки ему назначили штраф в размере 2 млн руб. Вину он не признал.

Алексей Соковнин

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