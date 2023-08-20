Власти не исключили, что причиной пожара на Тенерифе стал поджог

Лесной пожар на испанском курортном острове Тенерифе возник неслучайно. Об этом заявил президент Канарских островов Фернандо Клавихо со ссылкой на полицию. По ее данным, пожар могли устроить намеренно.

Полиция расследует три версии произошедшего, рассказал господин Клавихо. Однако он не сообщил, были ли произведены задержания. «Ночь была очень трудной, но благодаря работе пожарных результаты оказались очень продуктивными»,— заявила на пресс-конференции губернатор Тенерифе Роза Давила (цитата по AP).

С природным пожаром борются уже пять дней, улучшившиеся погодные условия помогли пожарным добиться успеха в тушении. Из-за стихийного бедствия, по данным на 19 августа, были эвакуированы 26 тыс. человек

Мария Федотова