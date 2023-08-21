Талисманом Всемирного фестиваля молодежи-2024 стал Чебурашка

20 августа на закрытии фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», который проводится в Крыму Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь), состоялась презентация символики предстоящего Всемирного фестиваля молодежи, сообщила его пресс-служба. Это масштабное мероприятие пройдет с 1 по 7 марта 2024 года в образовательном центре «Сириус», а его главным талисманом, как было объявлено в воскресенье, будет Чебурашка. Как поясняют организаторы Всемирного фестиваля, этот литературный и кинематографический герой олицетворяет основные ценности молодежного форума — «дружелюбие и взаимоуважение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Выступая на церемонии закрытия «Тавриды.АРТ», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко пояснил, что резидентам крымского фестиваля было поручено разработать культурную программу Всемирного фестиваля молодежи. В этом международном форуме примут участие 20 тыс. человек «со всей планеты», подчеркнул господин Кириенко: «И это перечеркивает любые попытки культурной изоляции нашей страны: если творческая, талантливая, яркая молодежь из различных стран едет в Россию — это значит, что нас не могут изолировать, потому что будущее за этими ребятами, которые соберутся в "Сириусе". И более того, нам есть что показать из того, что реализуется сейчас в России с точки зрения возможностей для самореализации подрастающего поколения, и мы готовы делиться этим уникальным опытом со странами, которые разделяют наши ценности».

Отметим, что по срокам проведения Всемирный фестиваль молодежи частично совпадает с кампанией по выборам президента (по закону днем голосования на них должно стать 17 марта 2024 года, а сама кампания стартует в декабре 2023-го). По сведениям “Ъ”, вопросы организации Всемирного фестиваля среди прочего обсуждались на семинаре для сотрудников администрации президента, посвященном предстоящим федеральным выборам. Другим масштабным мероприятием, которое фактически совпадает по срокам с президентской кампанией, станет выставка «Россия» на территории ВДНХ: она будет посвящена достижениям страны и пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

Андрей Винокуров