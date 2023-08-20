Грызлов: РФ ответит всеми возможными средствами в случае атаки на Белоруссию

Нападение третьей стороны на белорусскую территорию будет рассматриваться Москвой как атака на Россию. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов. Москва ответит всеми возможными средствами вооружения, отметил он.

«Президент России Владимир Владимирович Путин четко сказал, что в рамках Союзного государства в случае нападения на территорию Беларуси мы будем считать это нападением на Россию»,— заявил господин Грызлов на на II Международном антифашистском конгрессе в Минске (цитата по белорусскому СТВ). Он напомнил, что российская военная доктрина предполагает в этом случае ответ всеми возможными средствами вооружения.

РФ, согласно документу, рассматривает вооруженное нападение на страну Союзного государства как агрессию против него и примет ответные меры.

В ноябре 2021 года президенты РФ и Белоруссии одобрили новую редакцию военной доктрины Союзного государства. Любое вооруженное нападение на его участника рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом. Ответом станут меры с использованием всех сил и средств, находящихся в распоряжении стран-участниц.

О военном сотрудничестве двух стран читайте в публикации «Ъ» «Оружие массового самоубеждения».

Мария Федотова