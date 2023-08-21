Россияне ставят на модернизаторов

Самые популярные в России политические лидеры прошлого — Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин, а хуже всего наши сограждане относятся к Борису Ельцину и Михаилу Горбачеву, следует из результатов опроса об отношении к историческим правителям нашей страны, который провела исследовательская группа Russian Field. Позицию Сталина, замыкающего тройку лидеров, инициаторы опроса называют сенсацией — они ожидали его лидерства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сталин современным россиянам нравится сильно больше Горбачева, но меньше Петра I и Екатерины II. Ленин тоже не забыт

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Сталин современным россиянам нравится сильно больше Горбачева, но меньше Петра I и Екатерины II. Ленин тоже не забыт

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Чаще всего положительные оценки респондентов получали Петр I (82%) и Екатерина II (71%). У них также самый низкий антирейтинг: об отрицательном отношении к этим правителям заявили соответственно 6% и 10% опрошенных. Таковы результаты опроса, который был проведен 8–14 августа по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Во всероссийском опросе участвовали 1,6 тыс. респондентов по репрезентативной выборке с погрешностью не выше 2,45%.

Замыкает тройку лидеров Иосиф Сталин: положительно о нем отзываются 65% опрошенных, отрицательно — 20%. Это практически совпадает с результатами последних опросов других исследовательских центров, из которых также видно, что Сталин находится на пике рейтинга, сильно прибавив по сравнению с началом 2000-х: по одному из последних опросов «Левада-центра» (внесен в реестр иноагентов) число тех, кто относится к генералиссимусу с уважением (47%), восхищением (7%) и симпатией (9%), достигает 63%, еще 23% говорят о безразличии. Примечательно, что по итогам опроса Russian Field ему почти не уступает Леонид Брежнев (61% положительных и 17% отрицательных оценок).

Одобрение Иосифа Сталина более характерно для мужчин старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тыс. руб. в месяц, без высшего образования.

Отрицательное отношение чаще встречается среди образованных людей с наиболее высокими доходами.

Негативное отношение россияне демонстрируют в первую очередь к Борису Ельцину (63% при 17% положительных оценок) и Михаилу Горбачеву (64% и 19% соответственно). Меньше всего симпатий оба лидера вызывают у мужчин, респондентов старше 30 лет и людей с семейным доходом до 40 тыс. руб. в месяц. Положительное отношение к ним чаще всего выражает молодежь (в возрастной группе до 30 лет — почти треть опрошенных), а вот отрицательная оценка свойственна преимущественно пожилым людям (до 80% в категории 60+).

Наименее известными для россиян персонами оказались Иван III, Александр I и Александр II: от 38% до 53% опрошенных просто не смогли дать оценку этим царям.

Отношение к российским лидерам прошлого — это фундамент как формирующейся повестки президентской кампании, так и новых приоритетов в преподавании отечественной истории, пояснил “Ъ” гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

Именно поэтому, по его словам, АПЭК выступило заказчиком опроса. Ответы на заданные вопросы в целом адекватны ожиданиям, считает политолог. В частности, «ожидаемой» он называет слабую информированность о российских монархах, сыгравших колоссальную роль в национальной истории: Иване III, создателе централизованного государства, Александре I, вошедшем в Париж в 1814 году, и Александре II Освободителе, инициаторе системных реформ, изменивших Россию. Но это также серьезный вызов для системы преподавания отечественной истории, настаивает господин Орлов. Не удивляет его и негативное отношение к Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. А вот третье место Иосифа Сталина Дмитрий Орлов оценивает как сенсацию, признаваясь, что «ожидал его лидерства». То, что участники опроса отдают предпочтение Петру I и Екатерине II, по мнению политолога, означает, что для россиян важны активность и динамизм главы государства, а также проводимая им политика интенсивного развития и модернизации.

Строить в современной России политическую стратегию на исторических образах — дело неблагодарное, полагает политолог Алексей Макаркин, тем более если речь идет о количественных исследованиях, которые не показывают нюансов. На самом деле своей популярностью Петр и Екатерина обязаны школьным учебникам, в которых именно эти персонажи оцениваются наиболее высоко на протяжении долгого времени, считает он. Что касается генсеков Сталина и Брежнева, то любовь к ним — во многом следствие фрустрации старшего поколения, хотя рейтинг Иосифа Сталина сложный и включает сразу несколько компонентов, оговаривается эксперт. Причем фрустрация эта, по его мнению, вызвана не столько сложной экономической ситуацией, сколько распадом СССР и желанием реванша. Для молодого же поколения это вообще персонажи из глубокой истории, вроде Ивана Грозного.

Молодые «уже вполне способны поставить на одну ступень Сталина и Ельцина и оценивать их с точки зрения, например, личного успеха», отмечает господин Макаркин.

Вести поиск «ролевой модели» лучше, все-таки оценивая персонажей из литературы и кинематографа, как, к примеру, это делалось в недалеком прошлом, когда несколько лет подряд российские избиратели делали выбор в пользу Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», напоминает политолог. Впрочем, такой подход может оказаться проблематичным с учетом культурного разрыва между поколениями, признает Алексей Макаркин.

Анастасия Корня