Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россияне ставят на модернизаторов

Иосиф Сталин стал третьим по популярности политическим лидером прошлого

Самые популярные в России политические лидеры прошлого — Петр I, Екатерина II и Иосиф Сталин, а хуже всего наши сограждане относятся к Борису Ельцину и Михаилу Горбачеву, следует из результатов опроса об отношении к историческим правителям нашей страны, который провела исследовательская группа Russian Field. Позицию Сталина, замыкающего тройку лидеров, инициаторы опроса называют сенсацией — они ожидали его лидерства.

Сталин современным россиянам нравится сильно больше Горбачева, но меньше Петра I и Екатерины II. Ленин тоже не забыт

Сталин современным россиянам нравится сильно больше Горбачева, но меньше Петра I и Екатерины II. Ленин тоже не забыт

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Сталин современным россиянам нравится сильно больше Горбачева, но меньше Петра I и Екатерины II. Ленин тоже не забыт

Фото: Георгий Зельма / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Чаще всего положительные оценки респондентов получали Петр I (82%) и Екатерина II (71%). У них также самый низкий антирейтинг: об отрицательном отношении к этим правителям заявили соответственно 6% и 10% опрошенных. Таковы результаты опроса, который был проведен 8–14 августа по заказу Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Во всероссийском опросе участвовали 1,6 тыс. респондентов по репрезентативной выборке с погрешностью не выше 2,45%.

Замыкает тройку лидеров Иосиф Сталин: положительно о нем отзываются 65% опрошенных, отрицательно — 20%. Это практически совпадает с результатами последних опросов других исследовательских центров, из которых также видно, что Сталин находится на пике рейтинга, сильно прибавив по сравнению с началом 2000-х: по одному из последних опросов «Левада-центра» (внесен в реестр иноагентов) число тех, кто относится к генералиссимусу с уважением (47%), восхищением (7%) и симпатией (9%), достигает 63%, еще 23% говорят о безразличии. Примечательно, что по итогам опроса Russian Field ему почти не уступает Леонид Брежнев (61% положительных и 17% отрицательных оценок).

Одобрение Иосифа Сталина более характерно для мужчин старше 60 лет, с доходом семьи до 80 тыс. руб. в месяц, без высшего образования.

Отрицательное отношение чаще встречается среди образованных людей с наиболее высокими доходами.

Негативное отношение россияне демонстрируют в первую очередь к Борису Ельцину (63% при 17% положительных оценок) и Михаилу Горбачеву (64% и 19% соответственно). Меньше всего симпатий оба лидера вызывают у мужчин, респондентов старше 30 лет и людей с семейным доходом до 40 тыс. руб. в месяц. Положительное отношение к ним чаще всего выражает молодежь (в возрастной группе до 30 лет — почти треть опрошенных), а вот отрицательная оценка свойственна преимущественно пожилым людям (до 80% в категории 60+).

Наименее известными для россиян персонами оказались Иван III, Александр I и Александр II: от 38% до 53% опрошенных просто не смогли дать оценку этим царям.

Отношение к российским лидерам прошлого — это фундамент как формирующейся повестки президентской кампании, так и новых приоритетов в преподавании отечественной истории, пояснил “Ъ” гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.

Именно поэтому, по его словам, АПЭК выступило заказчиком опроса. Ответы на заданные вопросы в целом адекватны ожиданиям, считает политолог. В частности, «ожидаемой» он называет слабую информированность о российских монархах, сыгравших колоссальную роль в национальной истории: Иване III, создателе централизованного государства, Александре I, вошедшем в Париж в 1814 году, и Александре II Освободителе, инициаторе системных реформ, изменивших Россию. Но это также серьезный вызов для системы преподавания отечественной истории, настаивает господин Орлов. Не удивляет его и негативное отношение к Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину. А вот третье место Иосифа Сталина Дмитрий Орлов оценивает как сенсацию, признаваясь, что «ожидал его лидерства». То, что участники опроса отдают предпочтение Петру I и Екатерине II, по мнению политолога, означает, что для россиян важны активность и динамизм главы государства, а также проводимая им политика интенсивного развития и модернизации.

Строить в современной России политическую стратегию на исторических образах — дело неблагодарное, полагает политолог Алексей Макаркин, тем более если речь идет о количественных исследованиях, которые не показывают нюансов. На самом деле своей популярностью Петр и Екатерина обязаны школьным учебникам, в которых именно эти персонажи оцениваются наиболее высоко на протяжении долгого времени, считает он. Что касается генсеков Сталина и Брежнева, то любовь к ним — во многом следствие фрустрации старшего поколения, хотя рейтинг Иосифа Сталина сложный и включает сразу несколько компонентов, оговаривается эксперт. Причем фрустрация эта, по его мнению, вызвана не столько сложной экономической ситуацией, сколько распадом СССР и желанием реванша. Для молодого же поколения это вообще персонажи из глубокой истории, вроде Ивана Грозного.

Молодые «уже вполне способны поставить на одну ступень Сталина и Ельцина и оценивать их с точки зрения, например, личного успеха», отмечает господин Макаркин.

Вести поиск «ролевой модели» лучше, все-таки оценивая персонажей из литературы и кинематографа, как, к примеру, это делалось в недалеком прошлом, когда несколько лет подряд российские избиратели делали выбор в пользу Штирлица из «Семнадцати мгновений весны», напоминает политолог. Впрочем, такой подход может оказаться проблематичным с учетом культурного разрыва между поколениями, признает Алексей Макаркин.

Анастасия Корня

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...